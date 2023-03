Entella, 29 punti in 11 gare grazie a Merkaj e Zamparo

di Francesco Pioppi

L’ultima ad arrendersi e la prima a ribellarsi a quello che – dopo il successo della Reggiana a Cesena – sembrava un finale già scritto. Parliamo ovviamente della Virtus Entella, realisticamente l’unica squadra che può ancora impedire alla truppa granata di coronare il sogno della promozione in Serie B. Per i liguri, guidati da Luca Zamparo e attualmente a 6 punti dalla vetta, quello di domani è l’ultimo treno per riaprire i giochi.

"Sarà sicuramente bello, sono le classiche partite che si preparano da sole – ha commentato l’ex centravanti della Reggiana dopo il successo per 3 a 1 sul Fiorenzuola – dobbiamo stare concentrati e lavorare forte. Io mi immagino una bella gara, noi ovviamente dovremo andare là per provare a vincere e chi lo sa cosa succederà poi…".

Anche dalle parole dell’attaccante originario di Lignano Sabbiadoro si nota come l’Entella abbia ben chiaro che solo un risultato (ovvero la vittoria) potrebbe davvero rimettere tutto in discussione. In quel caso la squadra di mister Gennaro Volpe andrebbe a -3 e con il grande ‘asso nella manica’ degli scontri diretti a favore (all’andata finì 0 a 0). Questo significa che - se i liguri dovessero fare il blitz al ‘Città del Tricolore’ - in caso di arrivo a pari punti con la Reggiana dovrebbero essere considerati davanti e non è un dettaglio di poco conto. D’altronde il loro ritmo nel girone di ritorno testimonia una crescita impetuosa e consapevole con 29 punti ottenuti sui 33 disponibili. Per carità, Rozzio e compagni non è che siano rimasti a guardare visto che ne hanno messi in cascina 28, ma questo la dice lunga sul periodo di forma che sta attraversando la Zamparo’s band. Miglioramenti che sono frutto anche dei gol dell’ex granata che, dopo un inizio a dir poco tormentato (con anche due espulsioni…), nell’ultima domenica col Fiorenzuola ha raggiunto la doppia cifra. L’attaccante più pericoloso però, anche per caratteristiche, risponde al nome di Silvio Merkaj. È infatti lui, non a caso, il capocannoniere della Virtus Entella con 12 reti all’attivo. Parliamo di un centravanti molto forte fisicamente e altrettanto difficile da marcare. Nelle statistiche complessive le squadre più o meno si equivalgono (51 gol segnati dalla Reggiana contro i 49 dei prossimi avversari) anche se la fase difensiva sembra collocare i granata un gradino sopra (18 subiti contro i 24 dell’Entella). Al netto di questo excursus su cifre e statistiche, se anche finisse zero a zero ai granata andrebbe benissimo.