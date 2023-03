Entella: già venduti ben 650 biglietti

Rimangono circa 70 biglietti per la trasferta di domani allo stadio ‘Tonino Benelli’ di Pesaro. I tagliandi, acquistabili attraverso il circuito Vivaticket o al Reggiana Store, saranno disponibili fino a stasera alle 19. Nel frattempo, continua la prevendita per il big match con l’Entella (sabato alle 17,30) che sarà la partita ‘fuori abbonamento’. Gli abbonati e i possessori della ‘Regia Card’ avranno la prelazione fino a lunedì alle 9: intanto hanno già acquistato circa 650 biglietti. Successivamente ci sarà la vendita libera che proseguirà fino a sabato alle 18,15. Una parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza.

Infine, Pontedera-Reggiana anticipata alle 18.