"Era ciò che cercavo: un gruppo ambizioso"

Piemontese di nascita (è nato a Torino 29 anni fa), Lorenzo Uglietti è stato acquistato dalla Pallacanestro Reggiana (con accordo biennale e possibilità, per entrambe le parti, dopo il primo anno di uscire dal medesimo) col chiaro intento di mettere sotto contratto un atleta mentalmente solido, di carattere, pronto a dare grande energia in generale e estrema aggressività difensiva in particolare. Ha speso sinora la sua carriera tra Latina, Treviso e Napoli. Nelle fila dei partenopei, la scorsa stagione, le sue qualità sono state estremamente importanti sulla strada della salvezza della truppa di Pancotto, ottenuta, analogamente all’Unahotels, all’ultimo fiato.

Uglietti, perché Reggio?

"Fin da quando ho iniziato a sentire le prime campane dalla vostra città ho ricevuto, da ex compagni, amici e avversari solo bellissimi feedback riguardanti la società e, per l’appunto, la città. Dal punto di vista tecnico, la possibilità di lavorare con uno staff che ha fatto grandi esperienze all’estero ha rappresentato un ulteriore stimolo nella mia decisione. Già dai primi giorni qui ho visto idee molto chiare, sono davvero supercarico".

Cosa le ha chiesto di dare, coach Priftis, alla squadra?

"Prima di tutto mi ha fatto particolarmente piacere aver saputo che mi aveva inserito nel suo radar, avendo aprezzato la mia mentalità e la capacità di sapere fare quelle cose che danno una mano alla squadra pur senza essere appariscenti. Come giocatore penso di essere intercambiabile come guardia e come playmaker; sono a totale disposizione dell’allenatore a questo riguardo".

Lei è un atleta che tende a fidelizzarsi alle squadre in cui gioca. A Napoli, per esempio, è stato tre anni…

"E decisamente belli intensi, con due annate in cui ci siamo salvati alla fine. Che mi hanno fatto spendere molto a livello mentale, ma anche insegnato a convivere con tante pressioni. Adesso cercavo una squadra ambiziosa, con tanti stimoli, e l’ho trovata".

Quale è il suo giocatore di riferimento?

"Direi Manu Ginobili. Ricordo che da ragazzo mi sono fatto crescere per la prima volta i capelli lunghi proprio per imitare lui".

Il suo hobby fuori dal parquet?

"Collezionare e ascoltare dischi in vinile, di tutti i generi: attuali e del passato, di vari artisti. Perdermi in questo tipo di musica. Nel tempo libero poi mi dedico anche alla lettura, a seguire serie Tv e, se capita, anche a coltivare passioni che nascono sul momento".

Gabriele Gallo