"Eravamo deboli, ora sogniamo i playoff"

di Francesco Pioppi Mario Ghiacci, innanzitutto come sta? Trieste adesso sembra avere un futuro davvero roseo: è soddisfatto? "Sto bene, prima o poi vorrei anche andare in pensione, ma non ci riesco (ride, ndr). A parte gli scherzi, sono contento perché abbiamo finalizzato un’operazione molto bella e con un gruppo futuribile come Csg (Cotogna Sports Group). Penso che questo risultato sia merito anche della gestione degli ultimi tre anni, in cui abbiamo ottenuto dei buonissimi risultati assieme al gruppo Allianz che faceva da sponsor e tenendo i conti sempre perfettamente in ordine". Ma com’è nata l’idea di questa cordata americana? "Mi sono mosso per tempo quando ho capito che Allianz avrebbe sponsorizzato le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e che quindi con noi sarebbe finito un ciclo. Tramite varie relazioni sono riuscito a trovare questo gruppo, il cui filo conduttore è rappresentato dalla Wharton University di Philadelphia (considerata al vertice negli Stati Uniti tra le università che si occupano di business, ndr). Sono venuti qui a Trieste a luglio, hanno controllato a fondo un po’ tutto, e a dicembre hanno firmato. Richard De Meo, l’attuale presidente, si è innamorato di questa realtà. Adesso stanno studiando la gestione dall’interno ed è normale che...