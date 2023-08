Ermete ha già il suo pupillo "Io punto molto su Girma"

di Francesco Pioppi

Il giorno dopo la promozione in Serie B ha scritto una lettera aperta al presidente Carmelo Salerno per complimentarsi del risultato ottenuto, segno che anche a distanza di anni non ha mai perso quel filo conduttore che lo lega alla Reggiana. Parliamo di Ermete Fiaccadori, ex numero uno granata che nella stagione ’92-’93 centrò una storica promozione in Serie A.

Fiaccadori, vediamo che continua a seguire da vicino la Reggiana, quali sono le sue prime impressioni?

"Sono stato a Toano alla prima amichevole e poi ho letto un po’ della altre partite, mi sembra che l’impostazione data dall’allenatore sia buona, però siamo ancora in una fase di completamento dell’organico e un giudizio definitivo non si può ancora dare, il calcio d’estate è sempre particolare…".

Cosa serve alla Reggiana per stabilizzarsi in Serie B?

"Che ci sia una grande sintonia tra la società, il direttore sportivo e l’allenatore. Bisogna intendersi sugli obbiettivi, guardare nella stessa direzione e questo mi sembra che lo stiano facendo. Dire che bisogna lavorare sodo mi sembra ovvio, io punto sul rispetto dei ruoli, senza fare interferenze".

Anche perché non mancheranno i momenti complicati: il campionato di B è una maratona spesso snervante…

"Appunto. Per molti motivi lo ritengo uno dei campionati più difficili in assoluto: si va da Palermo a Bolzano, ci sono realtà molto diverse tra loro e tante sorprese. Non dimentichiamoci poi degli imprevisti e degli infortuni: certi ostacoli si superano solo se il gruppo è compatto e coeso".

A tal proposito sta facendo discutere l’ingaggio di Portanova su cui pende una condanna di sei anni in primo grado per stupro di gruppo: questo ‘clamore esterno’ può aiutare la squadra a fare ancora più quadrato?

"Sì, credo che all’interno il gruppo si compatti ancora di più, io però non conosco il ragazzo e le dinamiche in maniera approfondita, quindi non sono in grado di dare una valutazione precisa. Se però lui è ben predisposto a riprendere il cammino interrotto dopo le vicende processuali, ponendosi con un atteggiamento positivo, credo che possa essere uno stimolo in più per tutto il gruppo. Mentre per l’esterno il clamore ha avuto delle ripercussioni non positive però mi auspico che possa esserci un dialogo tra le parti e intendo tra chi è ‘garantista’, chiamiamolo così, e chi come le varie associazioni, si batte giustamente per difendere i diritti delle donne con azioni forti e ammirevole impegno. Il dialogo mi sembra un passaggio importante, per ragionare e cercare di capirsi in un contesto positivo".

Chi potrebbe essere la sorpresa di questa Reggiana?

"Si parla molto bene di Girma, a me aveva impressionato anche Romagna. Le squadre hanno comunque bisogno di determinarsi strada facendo e poi di consolidarsi, Nesta sta facendo un bel lavoro secondo me".

Facciamo un po’ di ‘amarcord’: quali sono stati i momenti più belli vissuti da presidente della Reggiana?

"La partita del 7 a 4 al Cosenza giocata al Mirabello, un match che è rimasto negli annali perché una squadra che è sotto di tre gol e la vince in un modo così vuol dire che ha un gruppo forte. L’altro momento indimenticabile è la trasferta di Cesena quando è arrivata la promozione in Serie A col gol di Sacchetti. Una partita che per la Reggiana segnava un’epoca, con un risultato sportivo che in passato non c’era mai stato".

Chi è stato il suo idolo granata o un giocatore simbolo per lei?

"Ce ne sono tanti e se ne scelgo uno faccio un torto qualcun’altro, però dico Michele Zanutta, il capitano. È stato un giocatore di grande riferimento. L’impatto più grande verso la città è stato probabilmente di Silenzi, ma è rimasto solo due anni, facendo C e B e poi è andato al Napoli".