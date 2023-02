Esame di maturità per Puianello

Esame di maturità per la Chemco Puianello (12) che alle 20.30 lancia il guanto di sfida alla Magika Castel San Pietro (14) sul parquet della capolista bolognese. Dopo l’avvio con due ko nella Poule Playoff, le gialloblu di coach Giroldi hanno messo a segno due vittorie convincenti e ora il calendario propone un mini ciclo di ferro contro, appunto, la capolista Magika, il derby con Scandiano e, infine, l’altra capolista Basket Samoggia. Una vera e propria cartina al tornasole per le castellesi che sono chiamate a dare una risposta al ritrovato gioco e alle ambizioni della vigilia del campionato. Stasera si sfideranno i due migliori attacchi della regione, ma Puianello può vantare la miglior difesa con netto distacco. A caricare la band gialloblu ci pensa la pivot Diletta Moretti: "La partita contro la Magika sarà impegnativa, incontriamo un’ottima squadra, per questo motivo, durante la settimana, ognuna di noi ha dato il massimo per riuscire ad affrontare nel migliore dei modi il match".

c.c.