Esodo biancorosso per la sfida dell’anno

di Francesco Pioppi

Cresce ora dopo ora l’attesa per quella che può essere considerata la sfida dell’anno. Parliamo ovviamente del match che - domenica alle 17 - vedrà la Pallacanestro Reggiana giocarsi una bella fetta di salvezza contro la Tezenis Verona. I tifosi si stanno organizzando per cercare di riempire il settore che gli verrà riservato all’interno dell’Agsm Forum (circa 500 posti) e grazie anche alla lodevole iniziativa del club sono già stati completati due pullman (offerti appunto dalla società).

Tanti altri biglietti sono stati venduti anche ad altri supporters che invece raggiungeranno la città di Romeo e Giulietta con mezzi autonomi.

All’ultimo conteggio, effettuato ieri sera, i tagliandi venduti erano quasi 200, ma è consigliabile non aspettare fino all’ultimo momento prima di acquistarli. L’entusiasmo in città sta salendo e quello che si profila è una sorta di ‘mini-esodo’ a tinte rigorosamente biancorosse.

All’andata vinse la squadra allenata da coach Alessandro Ramagli per 70 a 65 e l’ideale sarebbe superare i veneti ribaltando anche la differenza canestri.

Attualmente al penultimo posto in classifica, davanti di appena due lunghezze rispetto alla Unahotels (12 a 10), Verona dev’essere considerata come una delle squadre (l’altra è Napoli, ma rischia anche Scafati…) da mettere nel ‘mirino’ se si vuole raggiungere l’agognata salvezza.

Alla fine del campionato mancano infatti 11 giornate e gli scontri diretti adesso hanno un peso specifico che va ben oltre qualsiasi ‘proiezione’ o tabella di marcia.

Oltre ai punti c’è poi da considerare anche il ‘fattore emotivo’, perché un’altra sconfitta minerebbe probabilmente in maniera irreparabile le già fragili certezze biancorosse, mentre un successo avrebbe invece un effetto taumaturgico di inestimabile importanza. Per questo motivo, se avete a cuore le sorti della pallacanestro di casa nostra, è la volta buona in cui fare un piccolo sforzo per essere in prima linea a sostenere la Unahotels.

Senza troppi giri di parole si tratta probabilmente di una sorta di ‘ultima spiaggia’ da cui potrebbero dipendere poi anche le prestazioni nelle gare successive (con Napoli e Trieste).

Ricordiamo quindi le modalità di acquisto del pacchetto ‘biglietto + pullman’ studiato dalla società. Il prezzo è di 18 euro per quanto riguarda l’intero oppure di 13 per il ridotto (riservato agli Under 16 e agli Over 65). Va però ricordato e sottolineato che per acquistare questi pacchetti c’è tempo solo fino a giovedì sera alle 19.

I pullman partiranno domenica alle 15 dal parcheggio del centro commerciale ‘L’Ariosto’, in viale Rodolfo Morandi numero 16. Per chi volesse invece acquistare il biglietto per il match senza usufruire del servizio navetta, la vendita è attiva sul portale Vivaticket al seguente link: www.vivaticket.comittickettezenis-verona-unahotels-reggio-emilia203303. Oppure, come di consueto, allo ‘stoRE’ di piazza Prampolini (aperto il martedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 19) e nella sede della Pallacanestro Reggiana in via Martiri della Bettola 47 (dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 19). È un atto di fede.