Esodo granata verso il Braglia

Saranno oltre duemila i reggiani che domani, dalle 14, coloreranno di granata il settore ospiti dello stadio ‘Braglia’. Ieri sera infatti è stata raggiunta quota 2080 biglietti venduti, ma il numero è comunque destinato a salire. Per acquistare i tagliandi, disponibili attraverso il circuito ‘Vivaticket’ e in tutti i punti vendita affiliati, c’è tempo fino alle 19 di oggi. Per farlo è obbligatorio essere in possesso della ‘Regia Card’. Il prezzo è di 22 euro. La cornice di pubblico si preannuncia a dir poco suggestiva se si considera che tra abbonati del Modena (6.023) e biglietti totali venduti (6700) sono già attese quasi 13mila persone. Considerando che i tifosi dei ‘canarini’ potranno finalizzare l’acquisto dei biglietti anche domani ai botteghini, ci si ritroverà probabilmente di fronte a una muraglia umana di 14-15mila spettatori. La gara sarà comunque visibile su Sky Sport e sulla piattaforma streaming di Dazn.