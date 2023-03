Esordio col botto per il Città del Tricolore

Esordio col botto per l’Hockey Prato Città del Tricolore (3) nel campionato di Serie A1 maschile.

La formazione di Chaves, una delle favorite per il salto in Elite, si impone per 7-0 nel derby casalingo con Bologna (0), trascinata dal poker di Domene: l’argentino apre le marcature dopo cinque minuti su corner corto, poi raddoppia su rigore; il tris è opera di Capellini, che si invola

in solitaria ed insacca di rovescio.

Poi ci sono altre due reti di Domene

e una doppietta dell’ultimo arrivato Perez Carli a chiudere i conti con il Bologna e a regalare i primi tre punti della stagione a Prandi e compagni, che sabato prossimo saranno di scena nelle Marche dove affronteranno Potenza Picena.

Sconfitta interna, invece, al termine di un match molto equilibrato, per il Tricolore (0) in A1 femminile.

Le ragazze di coach Grazioli comunque lottano prima di arrendersi 2-1 di fronte alle siciliane del Valverde (3).

La realizzazione del provvisorio 1-1 è opera di Yuli al termine di una bella azione corale.