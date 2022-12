"Espulsa dal gruppo Whatsapp della squadra"

"La Lucchese non dice il vero, non mi pagherà la società, ma il fondo di solidarietà". Così, a Radio Cusano Campus, Alice Pignagnoli, la 33enne calciatrice della Lucchese “licenziata” dal club perché incinta. La giocatrice reggiana, con un passato alla Reggiana femminile, al Milan in serie A e poi alla Torres (con scudetto e Supercoppa Italiana 2012) non ci sta e replica alla società toscana. "Non è vero che mi pagheranno loro – dice Pignagnoli –. Mi verseranno lo stipendio fino a gennaio, poi ci penserà il fondo di maternità istituito da molte altre federazioni, visto che siamo delle dilettanti (nel femminile solo la Serie A è considerata professionista, ndr). Farà domanda per accedere al fondo che copre 12 mensilità".

La storia del portiere è balzata alle cronache tre giorni fa. "A metà ottobre – ha raccontato Alice – ho scoperto di essere incinta per la seconda volta, l’ho comunicato alla Lucchese e mi sono sentita dire che gli impegni presi in estate vanno rispettati. Non era più loro intenzione pagarmi ciò che mi spetta". La Lucchese ha invece fatto sapere che il 20 dicembre ha eseguito il pagamento di tutti i compensi dovuti alla Pignagnoli e provvederà a riconoscerle gli importi contrattualmente convenuti fino al termine della stagione, smentendo categoricamente che dirigenti della società abbiano manifestato l’intenzione di non riconoscere alla calciatrice quanto dovuto. "Non è assolutamente così e lo dimostra il fatto che non mi pagheranno loro per intero. Ma la ferita è ancor più grande perchè avrei desiderato stare con la squadra e invece ho dovuto liberare il posto letto e mi hanno espulso dal gruppo whatsapp. Una persona non si merita questo in primo luogo come donna, mamma e sportiva".