Ex compagni ed allievi sul parquet per ricordare Benatti

C’erano i suoi storici compagni di squadra, ma anche i più giovani da lui allenati, al Memorial di basket dedicato a Eugenio Benatti, figura di primo piano della pallacanestro guastallese, stroncato dagli effetti del Covid nell’aprile di tre anni fa. Ex compagni ed ex allievi si sono ritrovati per ricordarlo, al palasport di Guastalla. Sono stati i figli Luca e Nicola a ringraziare per la folta presenza di amici del papà. Poi la gara tra "vecchie glorie", preceduta da una esibizione di ragazzini del minibasket.

Squadra dei verdi contro quella dei rossi, in una gara in cui il risultato finale non è importato a nessuno.

Dopo la partita, al palasport, è avvenuta la presentazione della prima squadra dell’Us Saturno, che partecipa al campionato di Promozione di basket, allenata da Stefano Ferrari.

Esordio a Campagnola il 13 ottobre, poi in casa il 20 ottobre contro Heron Bagnolo.