Fabbrico, corazzata ai limiti della perfezione

di Federico Prati

Giro di boa anche per le 12 formazioni reggiane di Promozione. Spopola il Fabbrico che guida il girone B, mentre annaspa il Casalgrande ultimissimo.

FABBRICO. Sette hurrà di fila, primato con 37 punti, miglior attacco (30 reti) e retroguardia più solida (10 gol) ed unica reggiana imbattuta nei dilettanti al pari della FalkGalileo. I biancazzurri non potevano fare meglio e ora potranno gestire 7 punti di vantaggio. Mister Galantini ha trovato sotto l’albero i bomber Zampino e Avanzini. Cannoniere il fantasista Martina (10 centri), supportato dall’universale Scappi (8) e dal baby Minelli (6). Incontenibili. Voto 9.5.

MONTECCHIO. Sosta mai così ricca con un prestigioso argento (30 punti) dopo l’ultima salvezza risicata. Mister Capanni è riuscito a trasmettere un gioco veloce e di qualità che ha esaltato le doti del tandem Attolini-Dallaglio in buca 7 volte a testa. I giallorossi hanno anche assaporato la vetta solitaria. Unico neo il ko interno nel sentito derby col BibbianoSan Polo. Quadrati. Voto 7.5.

BAISOSECCHIA. Dopo una tribolata salvezza centrata ai play-out, archivia un lusinghiero terzo posto (28 punti). Avvalorato da un collettivo che ha saputo mascherare l’assenza per infortunio del bomber Barozzi. Sugli scudi il collega di reparto Bonicelli che con una tripletta ha affondato il Montecchio donando lo scettro per una settimana. Dal mercato ha pescato il puntero Predelli desideroso di riscatto. Ingegnosi. Voto 7.

RIESE. Domina la scena fino a metà andata in tandem col Fabbrico. Poi una serie quasi interminabile di infortuni (out pure il bomber Rivi a segno 9 volte fra campionato e Coppa) tarpano le ali ai rossoneri di mister Nazzani. Ottimo il cammino in Coppa dove umilia il Castelfranco (6-1), ma si deve arrendere nei quarti ai cugini del Rolo. Caparbi. Voto 6.5.

SCANDIANESE. Team affiatato ed equilibrato in corsa per un posto al sole. Da ricordare un doppio poker rifilato a Vezzano e BibbianoSan Polo. Oltre alla consueta verve di capitan Rizzuto, si è messo in luce il figlio d’arte Corrente (2001) prelevato in estate dalla Sanmichelese. Mina vagante. Voto 6.5.

BIBBIANOSAN POLO. Si congeda con un tris di hurrà che riscattano in parte un inizio anonimo. Con 24 punti mister Andrea Tedeschi potrà preparare la rincorsa ai play-off. Oltre al solito fatturato del bomber Bedotti (8 timbri), fondamentale l’apporto del centrocampista Benassi (7 perle). Sotto l’albero è arrivato il bomber ex professionista Finocchio. Attardati. Voto 6+.

VEZZANO. Dopo un inizio balbettante, il nuovo corso targato Paolo Vinceti miete i primi frutti con una serie utile aperta di 6 gare. Gialloblù in salvo con un margine di 7 punti sulla zona calda grazie al miglior attacco (30 reti). Il bomber Spadacini prima schianta il Fiorano con una tripletta, poi all’ultimo istante pesca il pari con un tiro-cross in casa della Vianese. Rigenerati. Voto 6.

CASTELLARANO. Non riesce a trovare la continuità, nonostante una striscia di 8 gare utili e le magie del baby Bettelli in buca per 7 match consecutivi. Il ko conclusivo di Bibbiano preclude per ora l’obiettivo dei play-off. Rimandati. Voto 5.

VIANESE. Non mantiene le ambizioni estive dettate da una campagna acquisti sulla carta di valore. Gira in quarta piazza a -11 dalla battistrada e il pari casalingo col Vezzano fa saltare il banco con le dimissioni di mister Massimo Vacondio e del suo staff. Per aggiustare il tiro sono stati inseriti il mediano Marmiroli e lo sgusciante Adusa. Rivoluzionati. Voto 5.

BRESCELLO. Rovina l’exploit con la capolista Pontenurese perdendo la gara di congedo con la maglia nera Team Traversetolo. Natale amaro per i gialloblù che dovranno lottare per mantenere la categoria. Sciuponi. Voto 5.

ATLETIC PROGETTO MONTAGNA. La matricola sapeva benissimo di dover soffrire: i 12 punti valgono il terzultimo gradino coi play-out a tiro, già col recupero di domenica contro la Riese. Speranzosi. Voto 5.

CASALGRANDE. Paga salatissimo lo scotto del ritorno in una categoria cui mancava da un ventennio. Ultimo posto con soli 3 punti e il record negativo di essere l’unica reggiana ancora a secco di hurrà. Nemmeno il cambio di timone da Bardelli a Farolfi ha dato la scossa sperata con una serie di 10 sconfitte. Destabilizzati. Voto 4.