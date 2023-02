Fabbrico inarrestabile, primo stop per la Falk

di Giuseppe Marotta

Nei recuperi della 17ª giornata (rinviata per neve) il Fabbrico si conferma assoluto leader del girone B di Promozione e continua la marcia inarrestabile verso l’Eccellenza. Con il 2-1 sul campo del Castellarano i biancoazzurri (ancora imbattuti) salgono a 44 punti e si portano a +10 sul Montecchio, un margine non definitivo ma sicuramente ampio. Decisivi Scappi e Faye (entrambi a segno di testa), che nella ripresa hanno rimontato il vantaggio azulgrana del primo tempo firmato Bovi (bel tiro preciso). Il Castellarano resta a quota 24.

Dopo 5 gare senza sconfitte, arriva un tonfo casalingo per la Vianese: esulta la Scandianese, che fa il colpaccio (0-2) con un’autorete di Montanari al 35’ e il sigillo di Zinani nella ripresa. I rossoblù di Viano (guidati dal grande ex Emore Iemmi, che ha importanti trascorsi a Scandiano sia da giocatore che da mister) erano rimasti in 10 al 33’ per un fallo di mano di Coli in un’azione potenzialmente pericolosa per Rizzuto e compagni: poi i due gol subìti. Alla sconfitta si è aggiunto l’infortunio di Marmiroli (da valutare la gravità).

Recuperi all’insegna dei colpi esterni, e anche il BibbianoSan Polo non è da meno nella tana dell’Atletic Progetto Montagna: successo per 3-1 e quinta vittoria nelle ultime sei per la squadra di mister Tedeschi, che ora ha agganciato la Vianese (30), ed è in piena lotta per i playoff. L’Atletic resta terz’ultimo con 16 punti, nelle acque della retrocessione diretta. E dire che al 16’ era passato avanti con Briselli: poi la marea del Bibbiano con i fratelli Gabriele e Stefano Ametta e l’autorete di Fiorentino.

Crolla il Real Casina (Prima, girone C) con lo stesso risultato sul sintetico "Valli" a Reggio: esulta il Reggiolo con doppio Chirivi e Tommaso Bozzolini, che rimontano la rete appenninica iniziale (Spadaccini su punizione beffarda). Si fa tosta per il Real, che è penultimo con 10 punti (al pari della Barcaccia), a -9 dal Montecavolo, prima squadra dentro la zona dello spareggio playout. La prima in zona salvezza è proprio il Reggiolo, ma ha 25 punti.

In Seconda categoria (girone D), due recuperi: la notizia è la prima sconfitta in stagione per la FalkGalileo, che dopo il pari col Puianello nella 1ª giornata a settembre, le aveva vinte tutte (14 di fila), fino a questa sconfitta sul campo dell’Atletico Bibbiano Canossa per 2-1. Match aperto all’ora di gioco da un’autorete della Falk; al 78’ pari con Grotti, ma bomber Matteo Giberti (nella foto, 10° sigillo) 2’ dopo ha regalato all’Atletico una grande vittoria e 3 punti che portano il totale a 27 (-3 dai playoff). La Falk resta prima a +10 sullo United Albinea. Netto 5-1 della Boiardo Maer sul Progetto Intesa (doppio Grazioli, poi Canovi, Caramanti e Girasole, per il Progetto squillo di Benatti); il Boiardo, salendo a 15, mette a distanza i playout (+6); il Progetto Intesa è tranquillo a 24, ma perde terreno per i playoff (-6).

Nel girone E solo pari tra Roteglia e La Veloce: Magnani su rigore stava regalando l’hurrà ai reggiani, ma a 4’ dalla fine ha pareggiato Nicioli. Roteglia che resta saldo in quinta posizione, anche se insegue il Corlo (-6) che ha una partita in meno.