Fabbrico: ko dopo 18 gare

Castellarano

5

Casalgrande

1

CASTELLARANO: Lanzotti, Andreoli, Paglia, Bertolani, Muratori (26’st Messori), Guicciardi, Bettelli (33’st Scappini), Bovi (10’st Belfasti), Nadiri(40’st Riccardo Galli), Turci, Solla (20’st Hardy). A disp.: Frau, Alessandro Galli, Stoppelli. All.: Cavalli

CASALGRANDE: Taglini, Lionetti, Pellesi, Tahiri, Mattioli, Razzoli, Pellati (16’st Boccedi), Poggioli (20’st Corradini), Ligabue (17’st Dirodi), Morra, Ferri (28’st Stefani). A disp.: Moscardini, Palladini, Giorgetti, Orsini, Braglia. All.: Farolfi

Arbitro: Asaro di Finale Emilia

Reti: Nadiri (Co) al 12’pt e al 38’st, Mattioli (Ce) al 40’pt, Bovi (Co) su rig. al 49’pt, Belfasti (Co) su rig. al 15’st.

Note: ammoniti Poggioli, Pellesi e Razzoli.