Fabbrico pronto a chiudere il discorso primato

di Federico Prati

Campionati dilettanti entrati nel rush finale degli ultimi due mesi. Affascinante poker di derby per la Promozione dove è serrata la corsa ai play-off: fari puntati sul "D’Arzo" per il big-match Montecchio-BaisoSecchia fra team che completano il podio dove svetta il Fabbrico. Secondo match consecutivo da ex di turno per il trainer montecchiese Andrea Capanni che deve rinunciare al baby Bevilacqua squalificato. Potrebbe approfittarne la Scandianese che attende il Vezzano, reduce da due stop consecutivi e obbligato a riprendere il cammino salvezza. Si preannuncia tanto pubblico per il sentitissimo Fabbrico-Riese coi leader decisi a chiudere al più presto il discorso primato, mentre i rossoneri del trainer ex di turno Nazzani devono guardarsi le spalle dopo un girone d’andata trascorso nei quartieri alti. Altro spareggio play-off fra Castellarano e Vianese in una gara ricca di spunti e con tanti duelli a distanza come quello fra gli ex professionisti Belfasti e Galassi. Senza il suo bomber trascinatore Ennamli squalificato, il Boretto cerca l’impresa salvezza fra le mura amiche contro l’Agazzanese, quarta forza dell’Eccellenza. Viaggia a Castelvetro l’Arcetana per dare continuità all’ottimo pari a reti bianche imposto alla capolista Borgo San Donnino; fra i biancoverdi rientra il difensore Canalini. Un Rolo in salute insegue il tris di hurrà consecutivi ospitando la Vignolese. Sempre più incandescente la bagarre per il primato dell’equilibratissimo girone C di Prima categoria: il Daino Santa Croce, salito al primo posto in compagnia di altre quattro formazioni, riceve il Luzzara, attualmente ottavo in graduatoria e distante soltando due punti. Altro big-match fra la Virtus Correggio, team del momento, e il Masone. Spareggio salvezza a Ciano fra i locali della Barcaccia in grande spolvero e un Real Casina deciso a raddrizzare una stagione incolore. Scontro al vertice per la Sammartinese che attende la nobile decaduta Solierese di mister Davide Pavesi e fa il tifo per il Veggia atteso dal testacoda sul sintetico della regina Madonnina. A 5 turni dal gong, turno cruciale in Seconda categoria dove il girone E oppone le prime 4 della classe: la Rubierese, fresca di primato riconquistato, dovrà adattarsi al sintetico dell’Ubersetto, mentre gli argentati del Fellegara rendono visita al Roteglia che li insegue a -5.