Fabbrico stende la Riese, gara con 4 espulsi

CASALGRANDE

3

SANMICHELESE

3

CASALGRANDE: Moscardini, Lionetti, Morselli (5’st Mattioli),Pellesi, Acanfora, Razzoli (5’st Palladini), Pellati (23’st Zanti), Tahiri, Bernardo, Morra, Ligabue (33’st Bottazzi). A disp.: Taglini, Piscopo, Ferri, Stefani, Dirodi. All.: Farolfi

SANMICHELESE: Schiuma, Grillenzoni, Merli, Savarese, Costa, Bursi, Ferrari (1’st Rispoli), Spezzani (25’st Rispoli), Greco, Peddis, Manzini. A disp.: Bertagnoli, Vacondio, Baisi, Rafrafi, Capelli, Tolu, Zanasi. All.: Azzurro

ARBITRO: Cappello di Imola

Reti: Greco (S) al 29’pt e al 31’st, Bursi (S) al 4’st, Lionetti (C) su rig. al 10’st e su rig. al 17’st, Bottazzi (C) al 38’st.

Note: ammoniti Pellesi, Zanti, Schiuma, Costa, Ferrari e Spezzani. Espulsi Acanfora (C) al 3’st e Morra (C) al 32’st per doppio giallo.