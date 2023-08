Facciolo sogna in grande "Se la squadra avrà ’fame’ ogni traguardo è possibile"

di Francesco Pioppi

"Vorrei partire dal ruolo che conosco meglio, quello del portiere: la Reggiana ne ha preso uno davvero bravo, di categoria e di grande esperienza. Le fondamenta mi sembrano solide…". A incoronare Francesco Bardi è Nico Facciolo, portiere e leggenda granata che nella nostra città ha vissuto gli anni migliori della sua carriera, diventando un vero e proprio idolo del Mirabello e della tifoseria. Ha difeso la porta della ‘Regia’ per 179 partite, subendo appena 137 reti, in due periodi distinti: dal 1985 al 1987 e dal 1988 al 1992.

"Dai c’è poco da girarci intorno: sono un reggiano d’adozione anche pochi giorni fa ero lì da voi per festeggiare il compleanno di una mia carissima amica, ma poi avete visto cos’hanno combinato sotto il ponte di Rubiera, quello che porta a Modena?"

Ci hanno parlato di una ‘dedica’ speciale…

"Mi hanno mandato la foto alcuni tifosi. C’è un murales con la mia immagine e la scritta: San Nico proteggici dai modenesi… Ammetto che mi sono emozionato quando l’ho visto".

Ce ne vorrebbe uno anche vicino a Ponte Enza… I derby non mancheranno quest’anno.

"Siamo al top da questo punto di vista e io ci aggiungo anche quello con lo Spezia che è un po’ che lo aspettiamo. Quando mi chiamano, il derby col Modena (20 aprile 1986, 1-1) è sempre il più gettonato perché contro di loro parai due rigori, ma ci sarebbe da raccontare anche quello a Parma vinto 2 a 1 (4 maggio 1986, reti di Cacciatori e Albi, ndr). Giocai quasi un’ora con i legamenti e il menisco rotto, mi fecero una fasciatura stretta e continuai a stare in campo: alla fine provai una gioia immensa che andava anche oltre il dolore. Questo è lo spirito che deve avere chi indossa la maglia della Reggiana".

È un suggerimento per i nuovi arrivati?

"Per carità, non mi permetto di suggerire nulla, ma a Reggio più che da altre parti conta l’attaccamento alla maglia".

Ha visto la squadra, quali sono le prime impressioni?

"Mi sembra buona, abbastanza solida, poi il mercato è aperto e può scapparci ancora qualche rinforzo: proprietà e presidente vogliono fare bella figura".

Cosa serve alla Reggiana per stabilizzarsi in Serie B?

"Fare paragoni con la mia generazione è difficile, perché i cambiamenti sono stati tanti. Però correre e arrivare sul pallone prima degli altri sono ricette che non passano mai di moda, in poche parole: i giocatori devono avere molta fame. Poi chissà...".

Intende che potrebbe scapparci qualcosa in più della salvezza?

"Non sarebbe la prima volta che una buona squadra di Serie C fa il doppio salto. In passato è capitato al Cagliari, al Bari, al Como e a me è capitato al Napoli. È vero che la Reggiana ha cambiato parecchio, ma qualcuno dello zoccolo duro come Rozzio e Cigarini è rimasto e sapranno trasmettere certi valori, che sono importanti quanto la tecnica".

Insomma non è vietato sognare…

"Piedi per terra in primis, ma una volta che si è sistemato il discorso salvezza, perché no? La Reggiana può e deve uscire dal campo sempre a testa alta e poi ha una piazza che la spinge, un valore inestimabile. Forse alcuni danno per scontato che ci sia questo amore da parte dei tifosi e invece è una cosa rara. Il reggiano ama la Reggiana, si identifica nei colori granata e questa è una cosa che Nesta è stato bravo a cogliere subito. È un allenatore di grande nome e blasone che ne ha viste tante, ma lo ha detto: è una piazza del nord con un calore da piazza del sud".

Verrà allo stadio per seguire i derby?

"Direi proprio di sì, farò in modo di esserci sicuramente, sperando che ci sia un tifo molto caldo ma allo stesso tempo corretto e che usino la testa in primis i tifosi, ma anche le autorità competenti per fare in modo che queste partite possano essere ammirate da più gente possibile in condizioni di sicurezza".