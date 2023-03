FalkGalileo, è già il giorno della festa?

di Federico Prati Aria di primavera e possibili primi verdetti nel calcio dilettanti (ore 14.30). A 360’ dal gong, FalkGalileo e Rubierese vedono il traguardo nei rispettivi gironi di Seconda categoria anche grazie ad una gara in meno rispetto ai rivali: i falketti vantano 7 lunghezze di margine sul Carpineti e oggi ricevono il Novellara in lotta per un posto nei play-off. I biancorossi, avanti di 3 lunghezze, sono attesi dalla stracomunale del "Valeriani" contro la maglia nera Rubiera per cui si preannuncia un caldo tifo. Debutto sulla panchina del Puianello per mister Chiozzi che attende l’Atletico Bibbiano Canossa balzato in terza piazza grazie all’hurrà nel recupero sul Gatta. Proprio la maglia nera si affida al centravanti ex di turno Diallo nella sfida esterno contro lo United Albinea che punta agli spareggi promozione. Obiettivo vicino, a 6 giornate dal termine, anche per il Fabbrico, leader indiscusso in Promozione a +12 sulla seconda, che rende visita all’inguaiato Polinago senza il trio di squalificati Genova-Minelli-Scappi. Poker di derby reggiani con fari puntati al Mapiana per il match BaisoSecchia-Castellarano coi locali di nuovo vice-leader, mentre i rossoblù rincorrono un pass per i play-off ma sono orfani del mancino Belfasti, fermato dal giudice sportivo. Affascinante...