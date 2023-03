FalkGalileo e Rubierese avanzano in Coppa

Mercoledì di recuperi di campionato e di ottavi di finale di Coppa Emilia, quello di ieri, per alcune squadre di Seconda categoria.

Nel girone D si sono giocati tre recuperi di campionato (validi per la 20ª giornata): pesante successo della Borzanese sulla Boiardo Maer. L’1-0 finale porta la firma di Boretti, a segno nella ripresa. Si tratta di tre punti fondamentali in chiave salvezza per la compagine di Borzano perchè così ha staccato proprio la Boiardo, portandosi a 20 punti (+5 rispetto i gialloverdi, che sono la prima squadra dentro la zona playout). A 4 gare dal termine, quindi, strada in salita per la Boiardo che ora ha un ritardo di 5 punti sulla zona salvezza diretta.

Il Carpineti sta vivendo un ottimo momento e lo certifica centrando la terza vittoria di fila, e così facendo consolida il secondo posto alle spalle della FalkGalileo (che guida con 52 punti, ma ha una gara in meno): gli appenninici superano per 2-0 la Virtus Bagnolo e salgono a quota 45 punti. A segno Zannoni (nella foto) dal dischetto al 20’, e poi raddoppio di Guidetti al 45’. Il Gatta, fanalino di coda con 8 punti, si arrende alla superiorità dell’Atletico Bibbiano Canossa, che vince in trasferta per 2-0. Le reti segnate una per tempo: Lumetti al 38’, e chiude la contesa Sarfo al 70’. L’Atletico sale così in terza posizione solitaria con un bottino di 41 punti. Per il Gatta, con sole 4 partite da giocare, si fa molto dura. Difficile anche solo agganciare la zona playout (6 punti sopra), ma gli appenninici non sono ancora condannati alla Terza.

Capitolo Coppa Emilia: vola ai quarti di finale la FalkGalileo, che supera per 2-1 i modenesi della Flos Frugi. Vittoria in remuntada di carattere per i reggiani, che hanno ribaltato tutto con doppio Redo (51’ e 67’). Per la Flos aveva segnato Boni al 36’. Strappa il pass per i quarti di finale anche la Rubierese, che supera il Vis San Prospero per 2-1. Un successo arrivato proprio allo scadere, col sigillo di bomber Vanacore al 90’. Lo stesso puntero aveva segnato al 40’ il vantaggio rubierese, ma prima dell’intervallo un rigore dei locali aveva ristabilito la parità. Due tra le migliori squadre del panorama della Seconda reggiana di quest’anno, quindi, sono anche tra le migliori otto della Coppa regionale.

g.m.