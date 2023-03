FalkGalileo e Rubierese: è quasi fatta

Recuperi infrasettimanali trionfanti e dal profumo di promozione per FalkGalileo, Rubierese e Saxum.

Andiamo con ordine, partendo dalla Seconda categoria. Nel girone D colpo esterno della Falk sul campo dello United Albinea: nel recupero valido per il 20° turno decisiva la doppietta su rigore di Ravelli (44’ e 53’), che ha reso inutile il momentaneo pari di Vezzani (49’). Falk ora, con 55 punti, a +9 sul Carpineti, e domenica c’è proprio Carpineti-Falk: basterà il pari per festeggiare il salto in Prima. Nel girone E umore analogo per la Rubierese, che sul campo della Spezzanese ha vinto per 3-0. Sul tabellino finiscono Vanacore (rigore al 25’), e Vargas con una doppia (30’ e 55’). Potremmo definirli i "gemelli del gol" visto che stanno trascinando in Prima la Rubierese con 39 gol totali (20 Vargas e 19 Vanacore, meglio solo Toni della Flos Frugi con 26). I biancorossi, a 3 dal termine, sono primi con 53 punti, +8 sull’Ubersetto. Domenica c’è Roteglia-Rubierese, e potrebbe essere già la gara della festa.

Recuperi del 23° turno in Terza categoria. Spiccano i 3 punti della Saxum che sbanca il campo del RamisetoLigonchio per 2-1 (Cavecchi al 10’ e Camara decisivo al 75’, in mezzo per gli appenninici Del Pozzo al 65’). Saxum sempre più prima: a 5 dal termine ha 60 punti, ben 10 in più della Reggio Calcio. Domenica c’è Saxum-Fosdondo e Sporting Tre Croci-Reggio Calcio: con vittoria Saxum e sconfitta Reggio Calcio (e non vittoria della terza, il Rapid Viadana che ha 48 punti e ospiterà la Plaza), sarebbe già promozione aritmetica in Seconda. Il derby montanaro tra Collagna e Vetto se lo aggiudicano i gialloverdi ospiti per 2-1: gol di Lodi e Riccò, per il Collagna Bertucci. Vincente il Felina sullo Sporting Tre Croci: 1-0 deciso da Costoli.

Giuseppe Marotta