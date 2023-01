FalkGalileo: i tantissimi record meritano il 10

di Federico Prati Monologo di FalkGalileo e Rubierese in Seconda categoria. I blasonati club stanno dominando i rispettivi gironi e si sfideranno, in data e campo da stabilire, nella finale provinciale di Coppa Emilia. Girone C Virtus Calerno. Vara in estate il nuovo corso dopo una retrocessione diretta. Inserita a sorpresa nel girone parmense, riesca a toccare anche la vetta, ma si attesta in quarta piazza nella lotta play-off. Punto di forza l’attacco dove il trio Falbo-De-Maio-Zoina ha fatturato 22 delle 31 reti realizzate. Offensivi. Voto 6,5. Levante. I 22 punti raccolti chiudono definitivamente l’infausta precedente stagione. Positivo anche il percorso in Coppa dove si toglie il lusso di inchiodare sullo 0-0 esterno la FalkGalileo in un venerdì dicembrino. Riassestati. Voto 6.5. FC 70. Tranquilla posizione di metà classifica: alla ripresa tenterà l’assalto al Levante dopo che il tris di derby reggiani sono finiti tutti senza reti. Gol cercasi. Voto 6. Girone D FalkGalileo. Dimentica il fresco capitombolo, facendo incetta di record: miglior attacco in coabitazione (30 reti), difesa più ermetica, 37 punti sui 39 disponibili. Dopo il faticoso 2-2 d’esordio col Puianello, mister Genitoni indovina la formula giusta per una stagione da incorniciare segnata da una serie vincente di 12 match con 9 punti di...