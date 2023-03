FalkGalileo: l’inferno dura una sola stagione

di Federico Prati

Ritorno immediato in Prima categoria per la FalkGalileo. Con 180’ di anticipo, i cittadini di mister Genitoni espugnano in rimonta (2-1) il "Galeotti", feudo del Carpineti che perde anche l’argento del girone D di Seconda, nonostante il vantaggio siglato da Zannoni, abile ad anticipare tutti su angolo. Nel finale reazione ospite grazie all’incornata di Marini su angolo e al contropiede finalizzato da Dedja su assist di Alberini. Festa rimandata, invece, per la Rubierese bloccata sul nulla di fatto a Roteglia, ma che può gestire 6 punti di margine sull’Ubersetto. Decisivo a 10’ dal gong il guardiano Maestroni, mentre in avanti Vanacore e Vargas sfiorano il blitz. Sale in seconda piazza l’Atletico Bibbiano Canossa che liquida (4-1) la Virtus Bagnolo grazie al double di Giberti e alle singole di Lumetti e Benassi dopo che gli ospiti avevano sprintato con l’autorete di Simonazzi. Exploit casalingo della Borzanese che impallina (2-1) il Santos 1948: apre Dallari in ripartenza, penalty di Boretti allo scadere e in pieno recupero accorcia in mischia Carubbi. Un acuto di Marco Tondelli su cross di Sall sigilla la salvezza della Campeginese che s’impone di misura sullo United Albinea al 3° ko in 7 giorni; per i gialloneri traversa centrata da Vezzani e chance non sfruttata da Franceschetti. Tre punti meritati nella stracomunale per la Virtus Calerno che regola una buona Fc 70 punturata da Zeoli e da Giovanni Brugnano, mentre nella ripresa l’incornata di Orlandini riduce le distanze.

In Prima torna leader solitario il Guastalla che cala il poker (4-1) sul Real Casina, steso dal double di Allai, dall’azione personale di Mezzana e da Crescenzo; per gli ospiti penalty del neo-entrato Falbo. Il tandem Paterlini-Sica fa ritornare in seconda piazza la matricola Daino Santa Croce che regola (2-1) il Celtic Cavriago in buca con Rispoli. I cittadini affiancano così il Quattro Castella bloccato sul nulla di fatto nel combattuto match casalingo col Reggiolo. Pari nei due big-match di giornata: il Luzzara paga il rosso-lampo al bomber Gualtieri e deve rincorrere il diagonale di Berselli che lancia il San Prospero Correggio, acciuffato ad inizio ripresa dalla spizzata di Martino su cross di Ouagua. Botta e risposta fra Virtus Libertas e Masone con le reti del centravanti Ierardi e del terzino ospite Zagnoli. Sesta vittoria consecutiva senza incassare reti per la Sammartinese, leader del girone D vittoriosa sulla Consolata, trainata dallo shoot dai 30 metri di capitan Semellini e dal rasoterra del bomber Zogu.