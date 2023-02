FalkGalileo o Rubierese? Vediamo chi è davvero la più forte

di Federico Prati

La sfida che tutti aspettavano per eleggere la migliore squadra reggiana di Seconda categoria. Sul sintetico di San Martino in Rio questa sera (ore 20.45) si affrontano FalkGalileo e Rubierese nella finale provinciale di Coppa Emilia di Seconda categoria per una sfida degna almeno del piano superiore che mette in palio una sorta di Supercoppa reggiana. Grazie al regolamento, entrambe le formazioni hanno già ottenuto il pass per prolungare l’avventura nella fase regionale assieme con altre 14 formazioni elette dalle altre province che si andranno a sfidare in gara ad eliminazione diretti negli ottavi regionali. Entrambe le formazioni stanno dominando i rispettivi gironi: i cittadini spopolano nel girone D tutto reggiano in cui hanno infilato una serie vittoriosa di ben 14 gare, interrotta proprio mercoledì scorso dal ko nel recupero contro l’Atletico Bibbiano Canossa, a sua volta estromesso dalla Coppa per mano della Rubierese in semifinale, ma ripartita quattro giorni fa col blitz sulla Boiardo Maer.

I biancorossi invece guidano il girone E reggiano-modenese con soli 2 punti sul Fellegara, ma domenica sono riusciti a lanciare il primo hurrà del 2023 e mercoledì prossimo hanno in calendario il cruciale recupero contro la Cerredolese. Nella truppa di mister Genitoni out soltanto il giovane centrocampista Pietro Grotti (2003), mentre coach Marino deve rinunciare al difensore Matteo Costi e valutare diversi acciaccati. Fischia il reggiano Catellani e in caso di parità al 90° si proseguirà con due supplementari da 15 minuti ciascuno ed eventualmente si ricorrerà ai calci di rigore. L’anno scorso la competizione portò bene alla Gualtierese che riuscì ad aggiudicarsi in maggio il titolo regionale garantendosi il salto in Prima categoria, sovvertendo così tutti i pronostici.