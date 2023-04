Fari puntati su Lucchese-Entella

Oltre a pensare a battere la Fermana, la Reggiana fa il tifo per la Lucchese, impegnata alle 20,30 in casa contro la Virtus Entella, sperando che la trasferta del "Porta Elisa" sia indigesta ai liguri. Prova a rientrare in corsa per il primo posto anche il Cesena, che alla stessa ora fa visita al San Donato Tavarnelle, mentre le altre gare serali della terzultima giornata sono Pontedera-Aquila Montevarchi, Rimini-Fiorenzuola, Siena-Gubbio, Vis Pesaro-Imolese e Recanatese-Olbia. Alle 14,30 la sfida che apre i giochi è Torres-Carrarese, mentre alle 18 l’Alessandria riceve al Moccagatta la visita dell’Ancona.

Classifica: Virtus Entella e Reggiana 74, Cesena 70, Gubbio e Carrarese 58, Ancona 55, Pontedera 53, Siena 48, Lucchese 47, Rimini 45, Fermana e Recanatese 43, Fiorenzuola 39, Olbia e Torres 38, San Donato Tavarnelle 34, Vis Pesaro 33, Alessandria e Imolese 32, Aquila Montevarchi 27.