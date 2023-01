Fari puntati sull’inedito derby Boretto-Rolo

di Federico Prati Smaltita una sosta di un mese, tutte le categorie del calcio dilettanti tornano in campo (ore 14.30). Fari puntati in Eccellenza, giunta alla terza di ritorno, sull’inedito derby Boretto-Rolo coi locali mai così vicini alla zona franca, mentre gli ospiti devono rinunciare allo squalificato Tamagnini. Trasferta complicata per il Campagnola ultimo della classe che rende visita al Colorno del trainer reggiano Max La Rosa, fresco ex di turno che nella scorsa stagione conquistò coi rosanero la salvezza ai play-out. Viaggia nel bolognese l’Arcetana che sale a Sasso Marconi per avere conferme dopo il 4-2 rifilato all’Anzolavino; mister Pivetti potrebbe far debuttare il neo-acquisto Pietro Crotti, difensore classe 2002 prelevato dal Carpi. Inizio del girone discendente per tutte le altre categorie: due derby infiammano la Promozione dove al "Bedogni" il BibbianoSan Polo attende un Vezzano in ottima salute grazie ad una serie utile di 6 gare; fra i locali debutto per il puntero ex professionista Finocchio ingaggiato dal Castelvetro. Al "Torelli" non può distrarsi la Scandianese che incrocia la matricola Casalgrande ultimissima e ancora alla ricerca del primo acuto stagionale. Per dare un calcio alla crisi di risultati, la Riese va all’assalto del Fiorano in una gara fondamentale per la...