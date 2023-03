Farinola guiderà la Bdl

Giuseppe Farinola è il nuovo tecnico di Correggio Hockey. L’allenatore, classe 1984, guiderà la BDL Minimotor in A2 e supporterà Jorge Bastias nella preparazione settimanale della formazione di Serie B.

Farinola (nella foto) ha un contrato sino a fine stagione con l’obiettivo di raggiungere la salvezza: al termine, le parti decideranno se proseguire il rapporto anche per il futuro. Ieri sera ha diretto il primo allenamento, esordio complicato domenica 26 a Breganze. Jorge Bastias resta tecnico in Serie B, con conferma di vice allenatore e preparatore dei portieri per la squadra di A2. Farinola ha solo 38 anni, ma già diverse esperienze in giro per l’Italia. Da giocatore ha vestito le casacche di Giovinazzo, Gorizia, Pordenone, Salerno e Agrate Brianza. Nel 20112012 ha iniziato la carriera di allenatore a Giovinazzo, guidando l’under 20. Poi esperienze come tecnico ad Agrate Brianza, con le Under 17 e 19, dove ha conquistato con i più grandi la Coppa Italia 201819. Dal 201920 l’esperienza all’HRC Monza dove è stato il vice di Colamaria in A1, allenatore della seconda squadra monzese, guidando anche le compagini under 17 e 19 con incarico di responsabile del settore giovanile.