Farolini costretto a soffrire in tribuna "Torno ad aprile, sogno la finale"

Nel big match di domani a Padova (ore 15, diretta streeming su Eleven) il Valorugby si troverà privo dei propri due migliori kicker: Dan Newton, placcato più volte duramente nel match con Calvisano e costretto ad alzare bandiera bianca, e Davide Farolini, assente da due mesi dopo un’operazione alla spalla.

Cresciuto a Noceto ma nel tempo divenuto una “bandiera” del club di Reggio, Farolini è ancora nel mezzo del cammin dopo l’infortunio di Colorno.

"Sono a metà del recupero. Due mesi sono trascorsi dall’operazione alla spalla e due ne mancano prima del ritorno in campo".

La rivedremo dunque in Top10 in marzo?

"Eh, magari. In marzo tornerò ad allenarmi con la squadra, in campionato rientrerò solo in aprile, più o meno per la penultima giornata della fase regolare".

Un recupero meno rapido di quel che ci si augurava.

"L’infortunio in sé è una classica lussazione, ma la spalla era già indebolita da lussazioni e sub-lussazioni occorse negli anni; stavolta, dopo un placcaggio subìto contro Colorno, la spalla è uscita completamente, con tutti i danni collaterali che questo comporta. Me l’hanno rimessa subito in sede e inizialmente non sentivo neppure male; quella sera sono perfino uscito a cena, fate voi! Dopo l’operazione però il primo mese è stato duretto, per via del dolore. Ora va meglio".

La spalla progredisce?

"Mi hanno messo due viti e nel primo mese avevo un tutore fisso, perciò non potevo utilizzarla. Conseguenza: ho perso il tono muscolare. Per ora la fisioterapia è dedicata al movimento, il recupero muscolare avverrà solo più avanti".

E così Dell’Acqua rischia di superarla nel conteggio storico delle presenze nel Valorugby: 131 partite per Farolini, 126 per Dell’Acqua, 101 per Rimpelli, i tre ‘centurioni’ del club granata. Le brucerà essere scavalcato da Matteo?

"No, no… prima di tutto perché siamo grandi amici, e poi perché a bruciarmi non è tanto essere superato da un compagno ma il dover stare fermo così a lungo. E per il secondo anno di fila!"

"Farolini sarebbe la nostra assenza più grave, ma per fortuna abbiamo trovato un Lazzarin all’altezza", parole di Manghi.

"Lazzarin è esattamente il giocatore che ci serviva. Ha ottime abilità ed è molto giovane, ha ancora largo margine di crescita. Credo e gli auguro che questa sia solo una piccola parte del suo percorso sportivo".

Domani a Padova mancherà anche Newton.

"Assenza importante, perché Dan è il nostro miglior piazzatore e perché con il Petrarca il gioco al piede è fondamentale; loro fanno grande affidamento su questo aspetto".

Il quarto posto momentaneo vi soddisfa?

"Abbiamo perso un’occasione d’oro con Calvisano e ora siamo di nuovo tante squadre vicine; vuol dire che da qui alla fine occorrerà fare punti in ogni partita".

La meta è lo scudetto?

"L’obiettivo è migliorare di anno in anno: nelle ultime due stagioni ci siamo fermati in semifinale, ora dobbiamo valicare quella fase. Una volta arrivati in finale, beh, è una partita secca, si vedrà…"

Marco Ballabeni