Faye doma da solo anche lo Zalgiris Momo sarà nel roster biancorosso in A1

di Cesare Corbelli

Sempre più Momo Faye. La perla nera della cantera reggiana ha firmato un’altra super prestazione alle finali dell’Adidas Next Gen Tournament, una sorta di Eurolega giovanile, in corso di svolgimento alla Sports Hall di Kaunas, in parallelo alle final-four della massima competizione europea. Nella terza ed ultima gara del girone, Momo ha letteralmente trascinato alla vittoria il Next Generation Team (formazione composta dai migliori talenti provenienti dalle squadre che non partecipano alla kermesse), schiantando la resistenza dei padroni di casa dello Zalgiris per 73-62, nel match valevole per l’accesso alla finalissima. Il lungo senegalese, classe 2005, già dopo 5 minuti aveva segnato 7 punti con 12 di valutazione, facendo intendere chi avrebbe dominato l’incontro; nello score finale Momo ha messo nero su bianco, in 28 minuti sul parquet, 33 punti (con 1315 da due e 710 ai liberi), 11 rimbalzi di cui 7 offensivi, 3 stoppate, 10 falli subiti per un clamoroso 52 di valutazione se si pensa che si stanno affrontando i migliori prospetti europei, scremati dalle varie fasi eliminatorie disputate durante la stagione.

Il pivot dell’Under 19 di coach Menozzi sta dunque attirando sempre più su di sé i riflettori degli addetti ai lavori e non è un caso che anche il sito ufficiale dell’Adidas Next Generation Tournament, in questi giorni, abbia messo più volte varie foto di Momo con tanto di pubblici elogi negli articoli dei recap delle partite. Ora, però, il canterano biancorosso non ha tempo di sedersi sugli allori; questa mattina alle 12.30 locali (le 11.30 in Italia, ndr) c’è l’appuntamento con la storia.

Momo, guidato in panchina dall’ex biancorosso Petteri Koponen, sfida il Real Madrid, già detentore di tre edizioni e in finale per la sesta volta dal 2014, anno in cui inizio questo torneo.

Prestazioni quelle di Faye che non sorprendono più di tanto in casa biancorossa: durante la stagione, infatti, il giocatore in allenamento ha dato più volte filo da torcere a Marcus Lee, tanto che i tecnici lo ritengono già pronto per la Serie A1.

Momo nel campionato che arriverà sarà quasi certamente il sesto straniero della Pallacanestro Reggiana.