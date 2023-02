Febbre altissima: si va verso i 3.000 Oggi ultimo giorno per i biglietti

di Giuseppe Marotta

I tifosi della Reggiana viaggiano verso quota 3000: al momento ufficialmente sono 2563 i cuori granata che spingeranno la "Regia" in Romagna.

Più diminuisce la sabbia nella clessidra, più aumenta la voglia di vivere con cuore e passione Cesena-Reggiana (domani, ore 20.30 al "Manuzzi"): attorno ai 22 giocatori ci saranno più di 16mila spettatori.

Le cifre ieri erano infatti 15020, 8968 paganti più 6052 abbonati: è il dato diffuso dal club romagnolo in serata, cifra destinata ad aumentare.

Per i tifosi granata sarà un vero e proprio esodo, visto che ci saranno sicuramente 2365 cuori reggiani in Curva Ferrovia: sommandoli ad altri 198 (sponsor, accrediti, ecc.), il totale al momento arriva proprio a 2563. Non finisce, però, qui: le prevendite per il settore ospiti chiuderanno oggi alle 19, e per l’occasione il Reggiana Calcio Store di via Piccard 16B terrà un’apertura straordinaria. Oggi dalle ore 10 alle 16 (orario continuato), infatti, sarà possibile acquistare il tagliando presso il negozio granata. I biglietti sono disponibili nella parte inferiore della Curva Ferrovia: lo store informa che saranno accettati solo pagamenti con bancomat o carte di credito, no contanti. Acquisto possibile anche sul sito di Vivaticket e sui punti di rivendita dello stesso circuito. Ricordiamo il costo: 14 euro (più 2 euro di diritti di commissione); omaggio per i bambini fino a 3 anni non compiuti. I tagliandi disponibili nel settore ospiti erano 4726, quindi ne rimangono a disposizione 2361.

Le Teste Quadre hanno organizzato decine e decine di auto private, mentre il Gruppo Vandelli ha completato addirittura il sesto pullman: cinque partiranno dal piazzale Inps a Reggio, mentre il sesto partirà dal Conad di Rubiera.

Sfondato quindi il muro dei 15mila: un lusso per la Serie C. Quest’anno nel girone A il record è di Vicenza-Padova (10582), nel girone C Pescara-Catanzaro (12994); nel girone B il primato era di Cesena-Rimini (14023), ora ampiamente superato. Si tratta quindi di una cifra record per la C, e anche vedendo la B il derby di domani non sfigura (in cadetteria la media è di 9515 spettatori).

Ovviamente tifosi scatenati sui social: un supporter ha postato una simpatica foto con la scritta mostrata a Sanremo da Chiara Ferragni "Pensati libera" cambiata in "Pensati a Cesena". Alla fine il messaggio vuole essere il solito: tutti a Cesena.

Foto: le proteste granata dopo la concessione del rigore ai cesenati nel match di andata