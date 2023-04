"Felice di essere lo stakanovista dei Diavoli"

di Marco Ballabeni

Se Stakanov scavava decine di metri cubi di carbone in un sol giorno, Matteo Dell’Acqua scava nei raggruppamenti o conquista in cielo decine di palloni a ogni partita.

Domenica il 31enne secondaterza linea dei Diavoli, l’infaticabile stakanovista della squadra di Manghi, è diventato il giocatore del Valorugby con il maggior numero di presenze in Top10, eguagliando Davide Farolini: centotrentuno partite per entrambi. "Eh sì, domenica (domani, ndr) potrebbero diventare 132", dice soddisfatto il giocatore.

Anche voi giocatori tenete il conto?

"No, l’ho letto sul Carlino".

E’ un risultato al quale tiene, alla sua decima stagione a Reggio?

"Assolutamente. Fa sicuramente molto piacere, è un traguardo che mi rende contento e che mi inorgoglisce. Spero comunque che Davide torni prestissimo a giocare e che possa, se riuscirà, superarmi di nuovo".

Manca ancora molto al ritorno di Farolini in campo?

"Credo che ormai il suo recupero sia alle ultime battute, agli sgoccioli; so che si sta impegnando in modo incredibile tra esigenze di lavoro, allenamenti e fisioterapia per rientrare il prima possibile".

Domani giocate a Piacenza contro i Lyons, terzultima giornata di Top10: è una trasferta che vivete come anticamera della finale di Coppa Italia di sabato 8 aprile (Petrarca-Valorugby, a Verona)?

"Ogni partita va vissuta per sé e questa a Piacenza in particolare è importantissima: perché siamo alle ultime giornate di campionato, perché arriva subito prima della finale di Coppa, perché in campionato siamo quarti e perché vogliamo arrivare ai play-off in modo tranquillo".

Lei è uno dei giocatori più importanti del Valorugby, come dimostrano anche i dati delle presenze che denotano grande considerazione da parte del coach Manghi. Rispetto a qualche anno fa sembra anche migliorata la sua disciplina: un tempo era molto combattivo e anche un po’ litigioso, ora è rimasta solo la grande combattività.

"No (sorride, ndr), non penso di essere cambiato. Credo dipenda dal fatto che è cresciuta la squadra: ora so di poter contare su un gruppo molto forte e sono perciò consapevole del fatto che non sono necessari certi falli magari anche stupidi. La mia indole insomma è sempre la stessa, anche se, sì, forse un po’ sono maturato e devo aver imparato a trattenermi più di un tempo".

Ha indossato più volte anche la maglia della nazionale del Brasile, terra ove è nata sua madre. Conta di giocare ancora con quella selezione, con la quale ha disputato test match memorabili contro Argentina XV, Usa, Barbarians (14mila spettatori) e Maori All Blacks (34mila spettatori)?

"Senza dubbio; tengo moltissimo alla maglia del Brasile, sono molto legato a quei colori. Se ce ne sarà la possibilità risponderò di nuovo e senza esitare alla convocazione".

Ora la federazione brasiliana ha anche una franchigia semi-professionistica; le hanno mai chiesto di farne parte?

"I Cobras, franchigia di San Paolo; è una squadra nata due o tre anni fa. Sì, mi hanno chiesto in diverse occasioni se volevo farne parte ma per ora non ce ne sono state le condizioni".

Lei è milanese, di Cuggiono…

"In realtà a Cuggiono sono solo nato, non saprei neppure dire dove si trovi sulla mappa… Sono di Lainate, zona nord-ovest di Milano".

A fine carriera tornerà a Milano o c’è qualche possibilità che lei rimanga qui da noi?

"A dir la verità non penso mai molto al futuro; in questo momento sto bene, qui mi trovo bene, mi sento giovane e perciò mi piace contentrarmi sul presente. In linea di massima, comunque, le opzioni sono tre: tornare nel milanese, rimanere a Reggio, oppure il Brasile. Beh, sempre che non spunti qualche nuova opportunità inaspettata!".