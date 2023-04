"Felicissimo, ma che stress Su Diana decide Goretti"

di Andrea Ligabue

Tra gli oltre seicento tifosi che hanno aspettato la squadra ieri a Cavazzoli c’era anche il vicepresidente Giuseppe Fico. Visibilmente provato da un mix di tensione e gioia. Sta da parte, si gode la festa dei tifosi. Poi, d’un tratto, scompare. Cinque minuti dopo rieccolo: non ha più la camicia, ma indossa la maglia di Jacopo Pellegrini. "Ho preso su dai tifosi perché non avevo nulla di granata e così mi sono andato a cambiare", ridacchia il dirigente.

Fico, prima di tutto ci sveli perché non era a Olbia. Lei che vive la Reggiana sette giorni su sette.

"Per una questione di cabala, ma è stata davvero una decisione soffertissima".

Cabala?

"Prima di Gubbio c’era qualcosa che mi diceva di non andare. Sapevo che se fossi rimasto a casa avremmo vinto. Così è stato. La stessa sensazione l’ho avuta pochi giorni prima di Olbia. Così ho deciso di restare a casa e vedere la partita in televisione insieme a Romano Amadei. La sensazione si è rivelata giusta anche stavolta".

E dire che lei ha sempre detto di non essere superstizioso.

"Lo ribadisco. Ma sentivo di fare la cosa giusta. Però sì, c’è anche altro. A Rimini ho sofferto tantissimo. Non ho voluto rischiare di stare così male...".

E’ davvero uno stress fare il dirigente della Reggiana.

"Sì, è molto bello ma anche psicologicamente difficile. Non siamo alla Feralpi, che è una grande società, ma non ha il seguito che abbiamo a Reggio. Qui la gente ti dà molto affetto, ma si aspetta anche tanto. Non vuoi deluderli e quindi la tensione si alza".

Grande affetto che troppo spesso per alcuni si tramuta velocemente in critiche.

"Mi arrabbio quando viene attaccata la società senza sapere le cose".

Tanto che non si trattiene e risponde sui social. "Dove sono i leoni da tastiera?" è il suo ultimo post.

"Ma come si fa a dire: la Reggiana non vuole andare in Serie B?

C’è gente che parla a vanvera. Negli ultimi trent’anni mai i soci avevano aperto il portafogli come quest’anno (il campionato è costato 10 milioni di euro, gli introiti sono 3,5, disavanzo di 6,5, ndr). Quindi come si fa a pensare che spendiamo così tanti soldi per restare in Serie C? Poi non solo. Un’altra cosa mi ha dato molto fastidio...".

Quale?

"In diversi volevano l’esonero di Diana, soprattutto dopo la partita persa con l’Entella. Ma siamo matti? Mandiamo via l’allenatore quando siamo primi in classifica? Certe cose non le posso sentire. I conti si fanno alla fine e i conti oggi tornano perfettamente".

Ecco, a proposito di Diana: resta?

"Decide Goretti. E’ il direttore sportivo che sceglie allenatore e giocatori".

Si prova a salire subito in Serie A?

"E’ un parolone. Dico solo che a me non piace perdere. A Carmelo Salerno neppure. E soprattutto non piace perdere ad Amadei".

Lei è originario di Torre Melissa, paese sul mare in provincia di Crotone.

"Sono a Reggio dal 1987 e mi sento reggiano al cento per cento. Scendo giù ogni anno e amo il mio paese. Ma mi sono realizzato qui, a Reggio, e quindi devo molto a questa provincia che mi ha accolto splendidamente".