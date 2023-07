Felina sfida l’Abc del bomber Eze Il tifo del Casina contro Pratissolo

di Federico Prati

Stasera a Felina si eleggono le prime due regine del Montagna. Per l’epilogo del 38° Torneo Juniores, si ritrovano il Felina, che sogna di esultare in casa proprio come fece l’anno scorso il Baiso eliminato dagli azzurri nell’ultimo round del girone, e l’ABC Canossa che nel girone eliminatorio ha battuto due volte i rivali con un secco 3-0 al debutto e un altro eloquente 4-2.

Ma da lì tanta acqua è passata per la truppa di mister Tommaso Manfredi che, strappato per i capelli il pass qualificazione, ha cambiato marcia, trovando la quadra e in semifinale ha battuto ai rigori il favorito Montalto grazie a una prova di collettivo e alla verve del puntero Tosi, big del Vettus nella categoria Dilettanti. Rosa felinese al completo, a parte il centrocampista Favali squalificato.

Dall’altra parte il compatto ABC Canossa che punta ad esultare col gruppo dei 2006 che due anni fa, sempre sotto la guida del trainer Andrea Unni, mancò ai rigori il titolo Giovanissimi contro il Castelnovo Capitale, piegato in semifinale a Vetto.

Il tecnico può contare su un gruppo che si conosce a memoria con cui ha centrato l’hurrà nel campionato Juniores regionali alla corte del BibbianoSan Polo. Tutti a disposizione fra i matildici, compreso il bomber Emanuel Eze, capocannoniere della kermesse con 8 centri.

A seguire la finale del secondo torneo Amatori fra il Casina, che sarà accompagnato da tantissimo pubblico (ben 300 gli spettatori durante la semifinale vittoriosa coi campioni in carica del La Vecchia) e l’imbattuto Pratissolo.

Il riepilogo· Finale Juniores· Finale Amatori: Casina-Pratissolo ore 21.30 (Solito). In caso di parità, previsti supplementari ed eventualmente i calci di rigore.