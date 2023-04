Feralpi kappao a Catanzaro Sabato granata a Salò

Sarà la FeralpiSalò il primo avversario della Reggiana nella Supercoppa di Lega Pro. La squadra bresciana è infatti uscita sconfitta per 2 a 1 nella sfida contro il Catanzaro (vantaggio dei lombardi con Butic, poi autogol di Tonetto e rete decisiva del ‘solito’ Iemmello).

Sabato i granata andranno quindi a Salò e poi il 13 maggio ospiteranno i calabresi al ‘Città del Tricolore’ in quella che sarà l’ultima occasione stagionale per salutare la squadra che poi, dopo il rompete le righe, tornerà a radunarsi il 3 luglio ai campi di via Agosti.

La formula della Supercoppa è quella ‘classica’ del girone a tre squadre, in cui la squadra che fa più punti nelle due partite porta a casa il trofeo. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica si terrà conto: della differenza reti nelle gare del girone, del maggior numero di reti segnate e poi, ultimo criterio, del maggior numero di reti segnate nella gara esterna. La situazione ‘singolare’ potrebbe verificarsi in cui tutti i questi criteri non fossero ancora dirimenti perché in quel caso a decidere il vincitore sarà un sorteggio. Gli orari dei due match della Reggiana non sono ancora stati stabiliti, ma il club avrà proprio in questi giorni una riunione con le altre squadre coinvolte per decidere in merito. Visto le temperature in rialzo, ma al contempo l’immutata esigenza di non sprecare energia elettrica, è assai probabile che le gare inizieranno indicativamente tra le 16,30 e le 18, salvo eventuali esigenze logistiche delle squadre e in particolare del Catanzaro di mister Vivarini. Una volta scelti gli orari esatti, partiranno immediatamente le prevendite per i due eventi che saranno anche una sorta di passerella finale per le squadre che hanno vinto i rispettivi gironi. Capitan Rozzio e il resto dei compagni - che venerdì hanno festeggiato allo ‘Sporting di Cavazzoli’ assieme alle famiglie con un’altra grigliata - riprenderanno ad allenarsi martedì pomeriggio dopo tre giorni di relax.

Ritmi ‘blandi’ anche per il presidente Carmelo Salerno che dopo una stagione sempre in trincea si sta concedendo una breve vacanza in Inghilterra. Un’occasione anche per realizzare la promessa fatta al figlio Giuseppe, appassionatissimo di calcio e già ultrà granata, che da tempo desiderava vedere dal vivo il Liverpool di Klopp. Oggi alle 17,30 sarà infatti nel mitologico stadio ‘Anfield’ per la sfida dei ‘rossi’ contro il Tottenham.

Francesco Pioppi