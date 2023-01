Festeggia alle Maldive con la maglia della Regia

Mentre il presidente Carmelo Salerno festeggia il compleanno al caldo delle Maldive (ieri ha compiuto 52 anni), per il diesse Roberto Goretti sono ore bollenti, soprattutto per quanto riguarda le operazioni in uscita.

A tenere banco c’è la situazione di Daniele Sciaudone: "Stiamo valutando le opportunità che sono sul tavolo". Parole dell’agente del centrocampista 34enne, Matteo Coscia: "Daniele ha trovato poco spazio in questa stagione. Sono arrivate proposte dalla Serie C, vedremo…". Tra le pretendenti c’è anche la FeralpiSalò, capolista del girone A. Coscia segue anche Paolo Rozzio e Giuliano Laezza: "Rozzio è amatissimo a Reggio, ma conoscete meglio di me la linea societaria: vogliono aspettare la fine della stagione per i rinnovi, noi siamo qui". Sempre in uscita, sono arrivate due ufficialità: la firma fino al 2025 di Sonny D’Angelo con l’Avellino, squadra che aveva lasciato un anno fa per arrivare a Reggio. Ufficiale anche il prestito di Filippo Orsi al Real Calepina, squadra bergamasca di Serie D. All’addio di Sciaudone potrebbe essere legato l’arrivo di Christian Capone, ala sinistra del 1999. Non è un segreto che la Reggiana lo stia seguendo da vicino: il 23enne è dell’Atalanta, ma è in prestito in B al Sudtirol. Per lui quest’anno solo 4 presenze da 96’ complessivi. In carriera conta già 97 presenze in cadetteria (10 gol e 6 assist). Il suo arrivo permetterebbe di far rifiatare Guiebre (in attesa delle valutazioni sull’infortunio di Nicoletti). In porta, da monitorare i dialoghi col Parma per Turk (i crociati si aspettavano un impiego maggiore) e la situazione di Marconi (rientrato dal Lentigione). In difesa probabile per Chiesa un’operazione alla Orsi.

Gli ex: ufficiale Voltan dal Sudtirol alla FeralpiSalò, mentre Radrezza è sul mercato; il trequartista mancino, però, non vuole lasciare il Padova e ha rifiutato il Pescara: ora lo punta il Cesena. Per quanto riguarda il nuovo centrocampista granata Andrea Vallocchia, ieri si è allenato con Rozzio e compagni.

Tornando alla vacanza del presidente Salerno in quel di Malé (capitale delle Maldive): il numero uno granata si è fatto immortalare con la maglia di "Provincia granata", il progetto che lega 21 società dilettantistiche alla "Regia". Poi, sempre sui social, la foto di un regalo ricevuto a tema Vasco Rossi. Il cantante di Zocca canta, tra le altre, "Ho fatto un sogno": facile intuire quello del presidente.

Giuseppe Marotta