Festival Emergency a Reggio Emilia al via: gli appuntamenti di venerdì 6 settembre

Reggio Emilia, 06 settembre 2024 – Il Festival di Emergency a Reggio Emilia entra nel vivo. Un’anticipazione per la stampa è stata concessa già ieri pomeriggio, con l’apertura della mostra ‘Humanity Lovers’ che racconta i primi trent’anni dell’associazione umanitaria fondata da Gino Strada nel 1994. Il percorso espositivo viene guidato da dieci parole chiave che identificano i valori di Emergency ed è stato ideato da Stefania Vasquez, già curatrice della mostra ‘Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea’. ‘Humanity Lovers’ sarà visitabile tutti i giorni da domani a domenica, dalle 10 alle 20, e poi da lunedì 9 settembre fino al 20 ottobre a orario ridotto (martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18). Restano ancora tantissimi però gli eventi di questa tre giorni culturale, arrivata alla sua quarta edizione nella città del Tricolore.

Gli appuntamenti di oggi

Si parte alle 16.30 in piazza Casotti, dove il professore e scrittore Matteo Saudino terrà un incontro sulle potenzialità del pensiero critico (“Pensare è cambiare?”); poco dopo, alle 17.15 nel cortile dell’università, “Volevo solo fare il dj” con il direttore de Il Post, Luca Sofri. “La persona, le persone: legami resistenti” è il titolo dell’incontro in programma alle 18.15 in piazza Prampolini: un dialogo tra Flora Monti, staffetta partigiana, e gli scrittori Djarah Kan e Bernardo Zannoni. Segue alle 19.45 in piazza Prampolini “Pensare e agire oltre la guerra”: sul palco Sami M. H. Alajrami, giornalista e corrispondente Ansa da Gaza, assieme a Tomaso Montanari, rettore Università per Stranieri di Siena, e alla presidente Emergency, Rossella Miccio. Alle 21.30 invece si darà il via a uno dei tre incontri dedicati ai trent’anni di Emergency: “Emergency (Hi)stories - 1994-2004: i primi dieci anni”. Ospite d’eccezione sul palco di piazza Prampolini sarà Piero Pelù, che proporrà una rivisitazione de “Il mio nome è mai più” a 25 anni dalla pubblicazione del celebre brano cantato da Pelù, Jovanotti e Luciano Ligabue. Ad attendere gli amanti di film e documentari, “Long Night” di Lynzy Billing sarà proiettato al teatro San Prospero alle 17 (lingua originale con sottotitoli in inglese), mentre la notte danzante sarà sulle note del dj set di MazZz, dalle 23 in piazza San Prospero.

Programma e prenotazioni

Il programma completo è consultabile sul sito del Festival di Emergency, dove si trova anche il link per prenotare il proprio posto agli eventi. Tutti gli incontri sono ad accesso libero e gratuito: qualora non ci fossero più posti disponibili, gli appuntamenti all’aperto possono essere seguiti anche in piedi, senza bisogno del biglietto.