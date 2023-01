Fiamozzi è granata Cauz: il ginocchio preoccupa

di Francesco Pioppi

Riccardo Fiamozzi è pronto a sposare il progetto della Reggiana e a vestire la maglia granata. L’ex laterale di Empoli e Lecce, attualmente svincolato, è atteso in città già questa mattina per effettuare le visite mediche. Se non emergeranno controindicazioni di natura fisica firmerà un accordo fino al termine della stagione con rinnovo automatico in caso di promozione e si metterà subito a disposizione di mister Aimo Diana.

Classe 1993, nativo di Mezzocorona, ha sempre fatto del dinamismo e della duttilità le sue doti principali. Piede destro (178 cm per 77kg) Fiamozzi nasce come terzino, ma nella sua lunga carriera - spesa tutta tra Serie A (22 presenze) e B (199 gettoni con 2 gol e 11 assist) ha giocato spesso anche sulla fascia sinistra oppure - in casi di emergenza - anche come braccetto di difesa. Può darsi che al giocatore servano alcune settimane per ritrovare il ritmo partita e inserirsi al meglio nello scacchiere tattico dell’attuale Reggiana che funziona a puntino, ma si tratta certamente - almeno sulla carta - di un rinforzo di buon livello per una rosa comunque già iper competitiva per il livello della Serie C.

Sempre sul fronte mercato, ma questa volta in uscita, non si placa il corteggiamento del Novara per Marco Rosafio. L’offerta dei piemontesi per l’attaccante granata è di quelle importantissime (due anni e mezzo di contratto a cifre ottime), ma nonostante questo e la scadenza a giugno dell’attuale accordo, il giocatore non sembra ancora convinto ad accettare. L’ex Cittadella è infatti legatissimo allo spogliatoio granata, alla città e al tecnico della Reggiana e vorrebbe portare a termine la ‘missione Serie B’ che l’anno scorso è naufragata sul più bello. Il direttore sportivo Goretti non si opporrebbe alla sua cessione, tenendo fede a quella che è la sua linea di pensiero che - di fronte ad offerte allettanti per il futuro dei giocatori - tende a non fare ‘prigionieri’. In poche parole, Rosafio non è considerato incedibile da parte della dirigenza che, in un certo senso, si è già tutelata con l’arrivo di Christian Capone dal Sudtirol (via Atalanta). Un giocatore che pur avendo come piede forte il destro e una fisicità superiore e Rosafio, ha tutto sommato caratteristiche tecniche e tattiche simili.

Tutta da decifrare poi la situazione che riguarda la difesa, visto che gli stop di Cauz e Rozzio contro il Montevarchi potrebbero aprire a scenari diversi rispetto a quelli ipotizzati solo pochi giorni fa. Il capitano è uscito per un problema muscolare al 24’ nella sfida col Montevarchi, mentre il compagno lo ha seguito pochi minuti dopo a seguito di un fallaccio di Kernezo. Per entrambi sono previsti accertamenti a breve, ma se su Rozzio c’è moderata fiducia che il contrattempo possa costargli ‘solo’ un paio di partite, su Cauz si teme invece qualcosa di più serio che riguarda il ginocchio. È chiaro che se il suo stop dovesse essere prolungato, cambierebbero parecchio anche le priorità di questo mercato che andrà avanti fino alle 20 del 31 gennaio.