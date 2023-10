Fidenza bestia nera

Fidenza è stata la bestia nera della Unahotels nel turno di campionato appena concluso. L’Under 19 di coach Menozzi, al palo dopo due giornate, è stata regolata sul parquet parmense per 113-90 coi padroni di casa che hanno comandato, seppur di poco, durante tutto il match (31-25; 51-44; 76-65 i parziali). Unahotels: Camara 11, Faye n.e., Pastorelli 4, Suljanovic O. 28, Beltrami 2, Bonaretti 7, Mainini 2, Suljanovic I. 23, Yadde n.e., Deme 7, Lusetti F., Abreu 6. All. Menozzi. Non basta l’azzurrino Abreu (30) all’Under 17 di coach Consolini; Fidenza si impone fra le mura amiche per 98-89, ribaltandola nella ripresa (39-47 al 20’) grazie al trio Mane (37)-Macaro (29)-Facciorusso (19).

Unahotels: Bardelli 2, Carboni 2, Deme, Fornasiero 9, Emokhare 2, Lusetti 12, Abreu 30, Hadzhiev 6, Manfredotti A. 1, Manfredotti L. 21, Marras 2, Rinaldini 2. All. Consolini.

Tutto facile invece per l’Under 15 che bagna l’esordio in campionato con un successo su Casalecchio per 92-58: match già chiuso dopo i primi due quarti (45-25 al 20’). Unahotels: Alfieri 6, Bertoni 3, Bulgarelli 6, Cuoghi 10, Ghirardini 10, Mammi 23, Marchi 2, Morcavallo 5, Petacchi 17, Sabbadini 4, Taddei, Zampogna 6. All. Iemmi.

c.c.