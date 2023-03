Final Eight in salita per l’OR Reggio

Saranno i padroni di casa del Recanati i primi avversari dell’OR Reggio Emilia nelle Final Eight della Coppa Italia di Serie B, in programma il prossimo fine settimana al PalaSavelli di Porto San Giorgio. Il sorteggio, effettuato ieri dalla Divisione calcio a 5, ha visto i granata abbinati ai marchigiani nell’ultimo quarto di finale di venerdì 17 marzo, con fischio d’inizio previsto per le 20,45. In casa di vittoria la squadra di Margini affronterà in semifinale una tra i lombardi dell’MGM 2000 e la Tomesi Ortona; nella parte alta del tabellone, invece, gli accoppiamenti sono Olympia Rovereto-Cioli Ariccia e Ecosistem Lamezia-Sammichele.