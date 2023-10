Finalmente Conad: prima vittoria. Trionfa dopo un quarto set infinito

BCC CASTELLANA GROTTE

1

CONAD REGGIO EMILIA

3

NEW MATER CASTELLANA GROTTE: Princi, Bermudez 24, Ciccolella, Pol 11, Menchetti (L), Balestra 6, Rampazzo 7, Fanizza ne, Guadagnini, Cianciotta 21, Battista (L), Iervolino 2, Ceban 5. All. Cruciani.

CONAD VOLLEY TRICOLORE: Caciagli ne, Mariano 16, Sesto ne, Sperotto 4, Catellani, Maiocchi 10, Gasparini, Bonola 7, Torchia (L), Pochini (L), Volpe 10, Marks 29, Guerrini ne, Suraci ne. All. Fanuli.

Arbitri: Autuori e Colucci.

Note: parziali 16-25, 17-25, 25-23, 34-36. Ace 2-1, service error 17-12, muri 10-16. Ricezione 55%-63%, attacco 47%-48%.

Prima vittoria stagionale per la Conad Reggio Emilia (che sale a 5 punti in classifica) che, dopo due sconfitte al tie-break rimediate con Pordenone e Grottazzolina, si impone in quattro set a Castellana Grotte che resta ferma a zero punti in fondo alla classifica.

Domare il fanalino di coda del torneo, profondamente rinnovato e ringiovanito rispetto al passato, però non è stata una passeggiata: i pugliesi, dopo aver perso piuttosto nettamente i primi due parziali, si sono aggiudicati il terzo in volata ed hanno lottato strenuamente nel quarto set, perso 36-34 dopo 45’ di battaglia, con grande esultanza della truppa di coach Fanuli al muro decisivo di Marks su Bermudez che ha segnato la parola "fine" su una contesa che sembrava davvero infinita.

In chiave reggiana spicca proprio la prova dell’opposto tedesco Cristoph Marks, miglior marcatore dell’incontro con 29 punti; bene anche Mariano e Maiocchi in banda, oltre a Volpe al centro.

Nel prossimo turno, mercoledì, sfida a Siena nella prima di due gare interne consecutive prima di quella domenicale con Porto Viro.

Damiano Reverberi