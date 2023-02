Finire con una zampata

di Massimo Tassi

Intenso fine settimana ciclistico che vede protagoniste le realtà del nostro territorio, impegnate in Italia e all’estero.

Oggi debutto stagionale in Italia per il Team Beltrami, dopo la partecipazione in Francia al Grand Prix Marseillaise dello scorso gennaio. L’appuntamento è nel Bresciano per la Coppa San Geo, corsa di livello internazionale per Elite e Under 23. Partecipano 35 squadre per un totale di 200 atleti. Il via a Ponte San Marco alle 12,30, percorso "mosso" tracciato tra il Lago di Garda e le colline moreniche, conclusione a San Felice dopo 160 chilometri, con circuito finale da ripetere cinque volte per la spettacolarizzazione dell’evento. Per l’occasione il team manager Stefano Chiari schiera Andrea Biancalani, Matteo Freddi, Thomas Pesenti, Lucio Pierantozzi, Andrea Piras e Alex Raimondi. La corsa è proposta in diretta streaming sul sito www.tuttobiciweb.it.

Con un balzo andiamo in Belgio, dove domenica sfreccia Anna Trevisi con la casacca Uae. L’atleta di Reggiolo torna in corsa dopo l’impegnativa trasferta negli Emirati Arabi. Nel mirino l’Omloop Het Van Hageland, gara di 123 chilometri disegnata tra Aarschot e Tield Winge, le cui caratteristiche paiono suggerire una soluzione che ammicca alle cicliste dotate di spunto veloce. Nel gruppo della Uae figurano infatti alcune atlete adattate allo sprint, tra cui Marta Bastianelli. E dove c’è la Bastianelli, spesso troviamo anche la Trevisi, il cui compito è pilotarla verso il podio negli arrivi in volata. Completano la formazione Chiara Consonni, Laura Tomasi, Eugenia Bujak, Sofia Bertizzolo. Sull’ammiraglia Davide Arzeni e Marcello Albasini. Partenza alle 13, arrivo alle 16,30. Diretta su www.robbtv.be

Oggi e domani si conclude l’impegnativa trasferta della Green Project Bardiani in Africa per il Tour del Ruanda.

La squadra è composta da Luca Colnaghi, Riccardo Lucca, Filippo Magli, Henock Mulubrhan Alessandro Tonelli, Enrico Zanoncello, Samuele Zoccarato, diretti da Alessandro Donati e Roberto Reverberi.

La formazione si è messa in evidenza con una vittoria di tappa a firma di Mulubrhan e con le lunghe fughe di Alessandro Tonelli e Samuele Zoccarato.

Nelle ultime pedalate Henock Mulubrhan tenta l’assolto alla top 10 della classifica generale. Diretta streaming alle 11,50 su Eurosport.