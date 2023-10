Fioretti serra i ranghi: "Reggio viene da due vittorie molto convincenti"

Mario Fioretti, storico primo assistente di Ettore Messina (insieme nella foto), a giugno è stato vicinissimo alla panchina della Pallacanestro Reggiana. Almeno per alcune ore. Quando coach Dimitris Priftis non aveva ancora sciolto le riserve sulla proposta della Unahotels, Coldebella aveva infatti chiesto la disponibilità al tecnico dell’Armani che stasera ritroverà come avversario. Leggenda narra che nella pausa tra gara 3 e gara 4 delle finali scudetto con Bologna, con l’Olimpia Milano di stanza sotto le Due Torri, il general manager dei biancorossi e Fioretti avessero già fissato un appuntamento per firmare il contratto, ma poi una telefonata di Priftis all’alba – con il tecnico greco a comunicare di aver accettato il progetto Unahotels – avrebbe fatto saltare tutto.

‘Dettagli’ e dinamiche che forse non troveranno mai conferma, ma quel che è certo è che proprio Fioretti ha presentato il big match di stasera: "Giochiamo contro una squadra che viene da due vittorie più che convincenti – ha spiegato il braccio destro di Messina - Il modo in cui maneggeremo la palla e troveremo buone soluzioni offensive, contro l’aggressività di Briante Weber e le loro difese, anche tattiche, determinerà la qualità della nostra transizione difensiva, che sarà una delle chiavi più importanti della gara. Nella nostra metà campo, dovremo essere compatti contro il talento di giocatori come Galloway, Smith, Vitali ed Hervey".

Francesco Pioppi