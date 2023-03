Fischia Enrico Maggio di Lodi Ha incrociato i granata tre volte

Ad arbitrare l’incontro di domenica tra Vis Pesaro e Reggiana sarà Enrico Maggio della sezione di Lodi. Al suo fianco Mattia Bartolomucci di Ciampino e Francesco Valente di Roma, quarto uomo Gioele Iacobellis di Pisa. I precedenti con la Reggiana sono tre. Il più recente risale alla gara del 20 novembre, nella trasferta (vincente) contro la Torres, quando Maggio mandò anzitempo sotto la doccia prima Lisai (al 57’) e poi Laezza (all’80’) per doppia ammonizione e diede il rosso diretto a Garau, secondo portiere dei sardi, per insulti. La partita terminò 10 contro 10 e altri 9 ‘gialli’. Un altro precedente risale al 21 novembre 2021 quando la Reggiana vinse 1-0 a Imola (rete di Scappini, rigore fallito da Lanini). In quella gara gli ammoniti furono quattro (Sciaudone Cigarini per i granatai). E infine col Sudtirol, 3 a 0 per la truppa di Alvini: era il 15 settembre 2019.