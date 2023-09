Fissati gli orari dei primi 4 match

La Lega Basket ha reso noto gli orari ufficiali delle prime quattro giornate di campionato. La Pallacanestro Reggiana esordirà al ‘PalaPentassuglia’ di Brindisi mercoledì 4 ottobre alle 20,30, con la partita che sarà trasmessa solo su Dazn. Nella 2^ giornata i biancorossi saranno di scena al PalaBigi: parliamo di domenica 8 ottobre, quando alle 16,30 arriverà la Givova Scafati di David Logan e di coach Sacripanti. In questo caso, oltre che su Dazn, il match sarà visibile anche su Eurosport 1.

Trasferta ai limiti del proibitivo invece alla 3^ giornata, quando Galloway e compagni faranno visita ai campioni dell’Olimpia Milano di Melli: la partita è in programma domenica 15 ottobre alle 16 al Forum (diretta su Dazn). Anticipo al sabato invece per la quarta di campionato, quando la Unahotels andrà al ‘PalaRadi’ di Cremona per affrontare la Vanoli: palla a due prevista per le 20,30 del 21 ottobre e diretta sia su Dazn che su Eurosport 2. Per la squadra di coach Priftis l’avvio sarà quindi tutto in salita visto che dovrà affrontare 3 trasferte nelle prime 4 uscite.

Francesco Pioppi