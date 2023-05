"Forse l’Eccellenza per noi è troppo"

Il pesantissimo 7-1 con l’Agazzanese ha condannato l’Arcetana alla retrocessione: dopo 4 anni Arceto lascia l’Eccellenza.

Alex Spaggiari (presidente dei biancoverdi): una domenica da incubo.

"Veramente pesante, ci si poteva aspettare una sconfitta perché loro sono una grande squadra, ma non ci sta assolutamente perdere così".

Credevate nell’impresa?

"Era molto difficile, ma c’erano i presupposti per poter far bene e chiudere almeno dignitosamente. Invece è finita come un po’ tutto l’andamento dell’annata: in maniera negativa".

Dopo 4 anni, l’Arcetana ritorna in Promozione.

"Non mi era mai capitato di retrocedere, ma a volte bisogna dire che ci sono state altre squadre più brave di noi".

Da dove nasce questo flop?

"Va detto che probabilmente l’Eccellenza per noi è sovradimensionata per le possibilità che abbiamo. È una categoria ormai semiprofessionistica, forse non abbiamo avuto l’esperienza per viverla al meglio".

Cosa l’ha delusa di più?

"Niente ha preso il verso giusto. Quando nessun acquisto che fai rispetta le aspettative, si complica tutto. Non getto la croce su nessuno, ma nessuna componente è andata come si pensava. Dalla società, allo staff tecnico, giocatori. Normale che l’epilogo sia questo".

Quando ha capito che la stagione sarebbe stata dura?

"Il 29 gennaio: sconfitta 2-1 al 90’ sul campo della Modenese. E’ stato il momento in cui ho visto la squadra seriamente in difficoltà. Da lì non ci siamo mai veramente rialzati. Si, qualche bella prestazione, ma i sentori si sono poi rivelati azzeccati".

Il futuro?

"L’Arcetana sarà ai blocchi di partenza in Promozione. Potrebbero esserci volti nuovi in società. Ma sempre persone della nostra realtà, non da fuori. Se resto presidente? Vedremo".

Le ambizioni quali saranno? "Di fare un campionato nella parte sinistra della classifica. La Promozione è un torneo entusiasmante, ci sono dei derby. Non la vedo come il purgatorio".

Intanto, si è dimesso il direttore sportivo Fabio Chiarabini, che se ne va da Arceto dopo 4 anni.