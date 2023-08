Francesca Ferretti ds di Idea Sassuolo

Francesca Ferretti (foto), la 39enne pallavolista già azzurra, continuerà a fornire la sua grande esperienza anche ora che ha attaccato le scarpette al chiodo. Nella stagione alle porte sarà infatti il direttore sportivo di Idea Volley Sassuolo, squadra che prende parte al campionato di Serie B1, girone C, con le nostre Campagnola e Rubiera.

Sassuolo, come noto, ha rinunciato alla A2 per problemi economici e ripartirà dalla B1 che è la categoria appena sottostante. E proprio con la Tirabassi & Vezzali

i destini tornano a incrociarsi subito, visto che due stagioni fa la campionessa di scuola Giovolley ha chiuso la sua carriera agonistica a Campagnola, passando poi alla dirigenza del Volley Modena femminile.

E come se non bastasse, è proprio Tirabassi e Vezzali – Bsc Idea Volley Sassuolo la gara di apertura del campionato di B1 il 7 ottobre. Francesca non ha bisogno di presentazioni, pluricampionessa italiana con 5 scudetti, 3 Coppe Italia, 4 Supercoppa italiana, una Coppa CEV e, con la nazionale italiana, la Coppa del Mondo e i campionati europei nel 2007 oltre al 5° posto alle Olimpiadi di Atene nel 2004 e a Pechino 2008. A livello di club ha giocato a Perugia, Chieri, Modena, Pesaro, Piacenza, Rabita Baku in Azerbaigian, LJ Modena e Campagnola.

c.l.