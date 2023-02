Francesca Montorsi trionfa allo Joma Tour nel tabellone Under 14

Prestigiosa affermazione per Francesca Montorsi nel circuito regionale Joma Tour 2023, che si è svolto al Forum Tennis di Forlì: l’atleta del CT Reggio ha sbaragliato le rivali aggiudicandosi il tabellone Under 14, battendo 6-2, 6-3 in finale Crystal Aratari (Galimberti Tennis Academy), mentre il compagno di club Edoardo Bardelli ha chiuso al secondo posto, sconfitto 3-6, 7-5, 13-11 dal ferrarese Mattia Occhiali.

Non sono mancati altri risultati di ottimo livello per gli atleti del circolo cittadino: Giorgio Zucchi ha perso in finale nell’Under 12 maschile, dove Andrea Vescovini si è arreso in semifinale, mentre Eleonora Galeazzi e Valentina Buoncuore si sono fermate in semifinale nel torneo vinto dalla Montorsi.

Correggio. Splende la stella di Alice Vezzadini al torneo Under 14 andato in scena al Circolo Tennis Correggio. L’atleta di casa, testa di serie numero 3, ha dapprima regolato 4-0, 4-2 in semifinale la numero 2 Adelia Kokotuha (Sport Master Milano), per poi imporsi 4-2, 4-1 nel match decisivo su Sofia Del Balzo (Decimomannu Cagliari).

Nel tabellone maschile sorride invece Mattia Pettenati: l’atleta del Pro Parma, numero 2 del seeding, si è imposto in finale 4-0, 4-1 su Matteo Felici (CERE), che nel turno precedente aveva eliminato il favorito Leonardo Capelli (Canottieri Flora Cremona).