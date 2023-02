Franchi, 7’ per castigare la corazzata Fabbrico: "Emozione fortissima"

Domenica il Fabbrico, capolista nel girone B di Promozione con 44 punti e a +8 sul BaisoSecchia, ha perso la prima partita in campionato: sul sintetico di Castelnovo Monti ad esultare è stato l’Atletic Progetto Montagna (2-1), neopromossa che sta lottando per non retrocedere (ha 19 punti ed è quart’ultima). Dopo il vantaggio di Boulakhouitam (classe 2003), nella ripresa Faye del Fabbrico aveva pareggiato. Minuto 88’: nell’Atletic subentra Alessandro Franchi, attaccante che il 12 agosto compirà 18 anni. Il minuto 95’ ce lo racconta proprio lui.

Alessandro Franchi, arriva una palla dentro e…

"Faccio fatica a ricordare, è stato tutto veloce. Federico Favali (anche lui un 2005, ndr) mette in mezzo la sfera; dopo un rimpallo me la trovo alta davanti a me. La controllo e provo il tiro in girata volante. È andata dentro. Gol e partita vinta".

Un sogno.

"Sono quelle cose che immagini quando sei in panchina, quando ti dici ‘dai, magari entro e segno il 2-1’. È stato fantastico deciderla così al 95’, soprattutto visto che ero entrato solo 7’ prima. Poi è successo contro la squadra più forte, che non aveva mai perso (18 risultati utili di fila, ndr). Tutto perfetto".

Aveva già segnato in prima squadra?

"No, è il primo".

Nella Juniores regionale tutt’altra musica.

"Lì segno con frequenza, sono capocannoniere con 16 gol. Siamo quarti con 35 punti e vogliamo fare il meglio possibile".

Con chi si allena in settimana? "Mi divido tra Juniores e Prima squadra".

Ha sempre giocato nell’Atletic?

"Sì, ho fatto un paio di provini con la Reggiana, ma non mi hanno preso. Sono di Nismozza (tra Busana e Collagna), a venti chilometri da Castelnovo".

A fine gara le hanno detto qualcosa i più esperti?

"Niente di particolare, erano davvero contenti".

Con che numero ha giocato?

"Il 17".

Significa qualcosa per lei? "Beh, lo indossa Rafael Leao, sono milanista. Lui in rovesciata ha preso qualche traversa".

È stato più bravo lei…

"Non è stata proprio una rovesciata pura, ma diciamo di sì".

Posizione preferita?

"Sono una prima punta, ma posso giocare sull’esterno o come seconda punta".

Siete in lotta per la salvezza.

"Crederci sempre, abbiamo qualità e capacità, lotteremo".

C’è un compagno che ammiri di più per qualità?

"Daniele Rocca: è un attaccante completo, forte fisicamente, veloce e con grande tecnica. A volte prendo spunto da lui".