Frenano le rivali, Guastalla è sola in vetta

di Federico Prati

Resiste il primato solitario conquistato sabato dal Guastalla. Nel girone C di Prima categoria nessuna delle altre quattro regine riesce a vincere: una punizione del bomber Ligabue bacia il palo e sigla il blitz del Boca Barco sul San Prospero Correggio. Manca solo il gol nel big-match fra Daino S.Croce e Luzzara, ospiti pericolosi al 18’ con Stirparo che centra il montante. Identico score nel combattuto match fra Quattro Castella e Original Celtic Bhoys. Giusto pari fra Virtus Correggio e Masone, i cittadini sprintano col vianese Kuci, i biancorossi impattano con l’incornata di Kolaveri su traversone del baby Davoli (2004). Ne approfitta la Virtus Libertas che sale in seconda piazza col 3-1 rifilato al Reggiolo con il trio Picchi-Durmishi -Ierardi, per il team della Bassa in buca Signoriello. Il gol dell’ex di turno Issah firma l’impresa corsara (2-1) del Celtic Cavriago che inguaia sempre più il Montecavolo, oggi costretto ai play-out contro il Boca Barco. Terzo hurrà di fila della Barcaccia, sempre attaccata al treno salvezza: tris sul Real Casina con Frongia, Casolari e Cantarelli. Vola la Sammartinese che stronca (3-0) la Solierese, restando nella scia della capolista: double del centravanti Zogu e quasi allo scadere Ceci.

Ottimo punto per la Campeginese, pari a occhiali casalingo con la regina FalkGalileo (Seconda categoria): i locali sfiorano l’impresa in contropiede, ma il missile Redeghieri non inquadra lo specchio. Momento no per il Santos 1948 che cade a Carpineti, cedendo l’argento proprio ai biancazzurri, a segno con Tagliani e Zannoni. Vibrante sfida fra Novellara e United Albinea: i locali centrano un legno, gli ospiti due con Rabitti e Vezzani. L’Atletico Bibbiano Canossa supera in rimonta (4-1) la Boiardo Maer passata col centravanti Canovi. Per i matildici penalty di Giberti, girata di Lodi, autorete e punizione di Benassi. Incredibile ko per il Puianello che dilapida il doppio vantaggio (Benassi e Ghirelli) e perde 5-3 lo scontro salvezza esterno con la maglia nera Gatta. Per i granata double di Diallo (penalty e colpo di testa), doppietta di Cappucci e contropiede di El Khafi, per gli ospiti riduce Michael Bonini. Pazzo 3-3 esterno per la capolista Rubierese che avanti di due reti rischia con l’Ubersetto, ma a 5’ dal gong Vanacore evita la sconfitta con allungo a +3 sul Fellegara, battuto a Roteglia. Per i biancorossi in buca lo stesso Vanacore dal dischetto e Vargas con una conclusione spettacolare.