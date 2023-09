Fucà, emozioni azzurre e biancorosse: "Galloway è qui anche grazie a Melli"

Se anche in biancorosso riuscirà quantomeno a ripetere il risultato ottenuto sulla panchina azzurra, i tifosi reggiani saranno sicuramente contenti. Se poi l’Unahotels, a differenza della Nazionale, i quarti di finale li dovesse superare, si potrà davvero brindare. Non mettiamo il carro davanti ai buoi; ma intanto, a pochi giorni dall’inizio del campionato, Federico Fucà, primo assistente di Dimitris Priftis, della sua esperienza ai recenti Mondiali di Basket può parlare con grande soddisfazione. In attesa di vedere cosa regalerà la serie A al team reggiano.

Fucà, con che sensazioni è tornato dall’avventura iridata?

"È stata un’altra esperienza bellissima e importante per me dopo gli Europei dell’anno scorso. Continuo a ringraziare la Federazione e Pozzecco per avere l’occasione di continuare a vivere questi eventi, che non potrò che ricordare per sempre".

Tra i tifosi c’è rammarico perché, al di là dell’oggettiva differenza di caratura, nel match con gli Usa l’Italia è sembrata davvero troppo arrendevole… "Ritengo si debba invece essere entusiasti per il percorso compiuto. Avere anche solo fatto sognare i tifosi che avremmo potuto competere, a mio parere è stato importante. E, sinceramente, questa volta si può parlare anche parlare di variabili del destino".

Si riferisce all’essere arrivati primi nel girone, pensando di evitare gli americani, e poi fare i conti con la loro imprevista sconfitta?

"Noi avevamo ottenuto il miglior risultato possibile, vincendo il nostro raggruppamento e battendo la Serbia. Loro sono stati beffati dalla Lituania, e quando perdono una gara diventa quasi impossibile che ne perdano due di fila. Contro di noi hanno giocato con un piglio ben diverso rispetto alla partita coi baltici. In questo senso siamo stati un po’ sfortunati".

Ha avuto occasione, nelle pause di allenamenti e partite di parlare col reggiano Nicolò Melli della Unahotels?

"Della squadra in generale no. Ma un giorno lui mi ha detto che un suo compagno di squadra gli aveva chiesto informazioni sulla Pallacanestro Reggiana e sull’ambiente, per conto di un giocatore suo amico. Ora si può rivelare che quel giocatore era Galloway. Nik ha parlato benissimo di tutto il mondo biancorosso, e non avevo dubbi".

A proposito di Galloway, sembra già il leader del gruppo. Come si è calato nel basket europeo dopo i fasti Nba?

"In modo eccellente. È un’ottima persona che mette il suo talento al servizio della squadra; quotidianamente e, soprattutto, con l’esempio".

Che Unahotels ha trovato al suo ritorno a Reggio a metà settembre?

"Un gruppo tutto nuovo che ha imparato a conoscersi giorno dopo giorno. Che lavora sodo senza tanti proclami, che poi è la strada migliore".

È una squadra pronta per l’esordio in campionato?

"È un gruppo che ha rispettato le aspettative tecniche e umane che ci eravamo prefissati nel percorso di preseason, essendo quasi del tutto composto da nuovi giocatori. Giorno dopo giorno, mattone su mattone, dovremo arrivare a trovare la chimica ideale, trasformando il diffuso talento in concreto potenziale. Si potrà fare una vera valutazione non prima di una decina di partite".