Fuochi d’artificio a Viano: arriva il Fabbrico

di Federico Prati Fuochi d’artificio in Appennino. Nella domenica del calcio dilettanti (ore 14.30), la capolista Fabbrico rende visita alla Vianese, terza forza del girone B di Promozione, in un match che si preannuncia ricco di spunti. Gli argentati del Montecchio, staccati di ben 12 punti a 8 turni dal gong, salgono a Castelnovo Monti dove li attende l’Atletic Progetto Montagna che sempre sul sintetico superò un mese fa proprio il Fabbrico, al primo e finora unico ko stagionale. Gara speciale per il mister ospite Andrea Capanni, grande ex di turno. Un Vezzano ultimamente dal rendimento altalenante prova a blindare la salvezza nel derby con un Castellarano intenzionato a rientrare nella corsa play-off. Una rivitalizzata Riese insegue il primo hurrà casalingo del 2023 contro una Scandianese in palla. Sul sintetico di Fiorano, il BibbianoSan Polo deve riprendere la marcia vittoriosa contro l’inguaiato Polinago; out per squalifica il difensore Mori e il fantasista Gabriele Ametta. In Eccellenza ultima spiaggia per la maglia nera Campagnola nel derby casalingo contro il Boretto, prima formazione interessata dai play-out. Proprio all’andata la matricola di mister Iotti lanciò il primo hurrà nella Serie A dei Dilettanti grazie al doppiettista Ennamli. Serve la gara perfetta all’Arcetana che riceve...